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В Приморье таможня вышла на опережающий график
Отчеты Дальневосточного таможенного управления показывают, что девальвация рубля сделала свое дело - планы перевыполнены
Дальневосточные таможенники в 2016 году увеличили перечисления в федеральный бюджет по сравнению с 2015 годом на 7,3%, до 176,1 млрд рублей. При этом плановое задание было перевыполнено на 3%. По словам начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия ЛАДЫГИНА, порядка 90% всех платежей приходится на ввозные пошлины и НДС при импортных операциях.
Учитываемый во внешней торговле товарооборот через таможенные органы ДВТУ составил $19,4 млрд. По сравнению с 2015 годом стоимость товарооборота сократилась на 6,5%, при этом физический объем товарооборота возрос на 11% (с 28,9 до 32,1 млн тонн).
Досье "Золотого Рога": В 2016 году в таможенных органах Дальневосточного региона осуществляли внешнеэкономическую деятельность 9 тыс. 267 хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории РФ. По сравнению с 2015 годом их количество увеличилось на 3,2%. В 2016 году таможенными органами Дальневосточного региона зарегистрировано 217 тыс. 248 деклараций на товары по таможенным процедурам и особенностям, учитываемым таможенной статистикой внешней торговли. По сравнению с 2015 годом количество деклараций на товары сократилось на 0,2%.
Что, почем и куда
Основными контрагентами традиционно выступают Китай (37,4%), Япония (22,1%) и Южная Корея (21,2%). Рост оборота с Китаем в стоимостном объеме в прошлом году составил 5,7%, а вот товарооборот с Японией уменьшился почти на 28%, отметил Юрий Ладыгин.
Стоимость экспорта в 2016 году составила $8,4 млрд (43% товарооборота), при этом стоимостный объем экспорта по сравнению с 2015 годом сократился на 16%. Сокращение показателей обусловлено снижением стоимости поставок сжиженного природного газа (при росте объема на 13%, стоимость сократилась в 1,6 раза), черных металлов и руды.
На экспорт через Дальний Восток по-прежнему уходят топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки (37% стоимости), рыба, ракообразные и моллюски (28%), древесина и изделия из нее (11%), суда, лодки и плавучие конструкции (7%), черные металлы (3%).
В 2016 году было задекларировано 7,5 млн тонн древесины, что превысило показатели 2015 года на 16%. Общая стоимость экспорта леса составила $923,7 млн (рост на 9%). Большая часть поставок (73% объема) приходится на необработанные ценные породы дерева - дуб и ясень. Основным потребителем является Китай, выбравший в прошлом году 81% экспортной древесины.
Отметим, что система маркировки древесины для контроля за ее оборотом будет запущена в работу в июне 2017 года в Иркутской области, ставшей пилотным регионом по реализации этого проекта в стране.
Стоимость импорта в 2016 году превысила чуть более $11 млрд (57% товарооборота), стоимостный объем импорта по сравнению с 2015 годом увеличился на 2%.
Сокращение стоимостного объема импорта обусловлено в значительной степени снижением поставок электротоваров, пластмасс и изделий из них, изделий из черных металлов, а также уменьшением стоимости ввозимого мяса и пищевых мясных субпродуктов.
Основные импортные категории - машины, оборудование и механизмы (22% стоимости), электрические машины и оборудование, их части (10%), средства наземного транспорта (9%), суда, лодки и плавучие конструкции (11%), изделия из черных металлов (5%), пластмассы и изделия из них (5%).
Пора экспериментов
С июня 2016 года почти все таможни Дальнего Востока (за исключением Владивостокской и Находкинской) были включены в эксперимент по концентрации декларирования товаров. Эксперимент предполагает разделение таможенных постов одной таможни на таможенный пост, осуществляющий таможенные операции, связанные с декларированием и выпуском товаров, и таможенные посты, осуществляющие таможенные операции, связанные с проведением фактического таможенного контроля.
По словам Юрия Ладыгина, предварительные итоги показали высокую заинтересованность в проводимом эксперименте как таможенных органов, так и бизнеса. Уже по итогам первого месяца (июнь 2016 года) результаты концентрации составили 83,5%. По итогам четвертого квартала 2016 года сконцентрировано 94% декларационного массива на товары, хранение которых осуществлялось в регионе деятельности таможенных постов, включенных в эксперимент. Лучшие результаты (100%) достигнуты Уссурийской, Биробиджанской и Магаданской таможнями.
С 1 октября 2016 года в соответствии с федеральным законом «О свободном порте Владивосток» в пунктах пропуска Приморского края, входящих в территорию свободного порта, введено обязательное предварительное информирование о прибывающих товарах и транспортных средствах, а также электронный документооборот при проведении государственного контроля в отношении товаров, прибывающих морским транспортом.
Для этих целей в морских пунктах пропуска внедрен КПС «Портал Морской порт», являющийся связующим звеном между всеми участниками логистического процесса в морском порту (операторами портовых терминалов, декларантами, перевозчиками, государственными контролирующими органами). Работа портала позволяет обеспечить непрерывность логистического процесса и оптимизировать совершение операций, что приводит к сокращению сроков нахождения товаров в порту.
В 2016 году к КПС «Портал Морской порт» подключены государственные органы (Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Пограничная служба), а также администрации морских портов и 1040 участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих подачу в таможенный орган предварительной информации.
С октября 2016 года оформление прибытия/убытия морских судов и перевозимых ими товаров на таможенных постах Владивостокской и Находкинской таможен осуществляется исключительно с применением «Портала Морской порт». Все документы в отношении судов и перевозимых ими товаров предоставляются перевозчиками в таможенные органы исключительно в электронном виде. Доля предоставляемой в таможенные органы заинтересованными лицами предварительной информации о товарах, ввозимых морским транспортом, по итогам четвертого квартала 2016 года составляет 60%.
Долго запрягают
Резиденты Свободного порта Владивосток до сих пор не пользуются процедурами свободной таможенной зоны, которые дают определенные преференции по платежам.
«В 2016 году ДВТУ вместе с ФТС провели большую работу, в том числе по привлечению внимания резидентов порта к таможенным процедурам СПВ. К сожалению, пока случаев помещения резидентами товаров под процедуру свободной таможенной зоны, которая дает преференции по платежам в бюджет, не зарегистрировано. В России долго запрягают, но быстро ездят, мы надеемся, что в этом году появятся первые резиденты, которые заявят эту процедуру», - отметил Ладыгин.
Глава ДВТУ отметил, что круглосуточный режим работы таможенных органов обеспечен сегодня на всех морских пунктах пропуска, а также в аэропорту Кневичи и железнодорожном пункте пропуска «Пограничный». На автомобильных пунктах пропуска график работы российских таможенников зависит от работы пунктов пропуска КНДР и КНР. «Пока китайская и северокорейская стороны не проинформировали российские таможенные органы о готовности к переходу на круглосуточный режим работы», - пояснил Юрий Ладыгин.
Олег КЛИМЕНКО.
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