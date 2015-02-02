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Более трети безработных в Приморье - молодежь в возрасте от 20 до 29 лет
По данным обследований населения по проблемам занятости в 2014 году численность экономически активного населения края в возрасте 15-72 лет составила 1059.6 тыс. человек, или 69% численности населения этого возраста. В их числе 986.7 тыс. человек – лица, имеющие работу или доходное занятие и 72.9 тыс. – лица, не имеющие работы или доходного занятия, ищущие работу и готовые приступить к ней, и в соответствии с критериями Международной Организации Труда (МОТ) классифицируются как безработные, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе Приморскстата.
Уровень занятости населения составил 64.2%, в трудоспособном возрасте – 74.6%. В составе экономически активного населения 46% – женщины, уровень их занятости составил 57% против 71.8% у мужчин. В трудоспособном возрасте уровень занятости выше – 69.3% и 79.1%, соответственно. Во всех возрастных группах уровень занятости мужчин выше, чем женщин. Наибольший разрыв в соотношении уровня занятости по полу наблюдается в возрасте 55-59, когда женщины, воспользовавшись законным правом на пенсию, завершают трудовую деятельность. Средний возраст занятого населения составил 40.6 года, в том числе мужчин – 39.9, женщин – 41.5 года.
Среди занятых 56.6% имели высшее или среднее профессиональное образование, их доля среди женщин выше – 63.9% против 50.6% – у мужчин. Уровень занятости среди граждан с высшим образованием выше, чем у граждан с более низким уровнем образования.
По статусу занятости на основной работе около 93% занятых работают по найму. Преобладающая часть населения по месту основной работы трудилась в организациях различных форм собственности, на их долю приходилось 75.4% занятых. В качестве основной или единственной работы занимались предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 44.3 тыс. (4.5%), имели работу по найму у физических лиц – 175.7 тыс. человек (17.8%). Кроме того, 22.7 тыс. человек (2.3%) заняты в домашнем хозяйстве производством продукции сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства для реализации, и по этому занятию были квалифицированы как занятое население. Наблюдается тенденция сокращения работающих в организациях и рост занятости в индивидуальной деятельности.
Численность безработных за 2014 год незначительно уменьшилась – с 75.8 до 72.9 тыс. человек (на 3.8%). Удельный вес женщин в общей численности безработных составил 48.7% против 52.2% в 2013 году. Средний возраст безработных составлял 36.6 года (в 2013 году – 35.8%). Более трети (34.9%) в составе безработных – это молодежь в возрасте от 20 до 29 лет, уровень безработицы в этой группе выше, чем среди населения других возрастов – 13.6%, при среднекраевом уровне 6.9%.
Доля безработных, имеющих высшее и среднее профессиональное образование составила 36.1%, в том числе среди женщин – 39.7%, среди мужчин – 32.6%. Наличие работы имеет прямую зависимость от уровня образования – уровень безработицы тем ниже, чем выше образование.
В общей численности безработных 10.8 тыс. человек составляли граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть присвоен статус безработного в службах занятости населения. Среди них 1.5 тыс. – студенты и учащиеся дневных образовательных учреждений и 9.3 тыс. – пенсионеры по возрасту и на льготных условиях, по инвалидности, занимающиеся поиском работы и готовые приступить к ней, т.е. отвечающие критериям для отнесения их к безработным по методологии Международной организации труда. Уровень безработицы населения в трудоспособном возрасте, определенный без учета студентов, учащихся и пенсионеров, в 2014 году составил 5.9%.
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