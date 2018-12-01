www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.53 р. 100 JPY: 58.65 р.
EUR: 75.75 р. 10 CNY: 95.82 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Транспорт
Распечатать

Железнодорожный маршрут восстановили в Приморье

01 Декабря 2018, 14:21 | Приморье

Это стало возможным после обращения жителей к врио губернатора Олегу Кожемяко

В Приморье возобновили пассажирское железнодорожное сообщение между Чугуевским районом и Владивостоком. Первый поезд после более чем 8-летнего перерыва отправился со станции Новочугуевка утром 1декабря.

Вопрос возобновления движения поезда подняли на встрече с главой края жители с. Чугуевка две недели назад, 17 ноября. Они пожаловались, что раньше могли с комфортом добраться в краевой центр, а теперь  в качестве альтернативы – лишь автобусное сообщение. По просьбе жителей Чугуевки Олег Кожемяко обещал обратиться за разрешением вопроса в ОАО «Российские железные дороги» и при необходимости – дотировать маршрут.

В свой первый рейс на восстановленном пассажирском маршруте поезд отправился в 10.40 утра 1 декабря.  Пока в его составе один вагон выпуска 2018 года, он оборудован Wi-Fi, розетками, биотуалетом.  Поезд будет ходить через день - по чёрным числам отправляться из Новочугуевки, по нечетным - из Владивостока. Стоимость билета составляет всего 610 рублей, что почти на 400 рублей дешевле, чем на автобусе. На маршруте нового поезда 15 станций, поэтому с комфортом добраться до Владивостока смогут жители не только Чугуевского района, но и других муниципальных образований. В зависимости от востребованности поезда к его составу будут добавляться новые вагоны.

«Это праздник для жителей поселения, последний поезд отсюда уходил в 2010 году. Люди много лет  обращались  с просьбой восстановить этот маршрут, сегодня  это сделано совместным решением администрации Приморского края и Российских железных дорог», - сообщил на торжественной церемонии запуска нового поезда начальник Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" Николай Маклыгин. По его словам, в ближайшее время здесь будет отремонтирован вокзал.

Как отмечают жители района, новые поезд даст возможность с комфортом добраться до Владивостока. «Из нашего села он точно нужен пенсионерам, ведь много людей едут в краевой центр лечиться - на операцию или к специалисту. Мы много раз обращались с просьбой восстановить поезд, и наконец-то все получилось. После приезда Олега Кожемяко быстро все решилось. Вагон хоть и один пока, но очень комфортный, современный. В нем будет удобно ехать, проводники хорошие»,  - сказала местная жительница Ольга Алексюк.

Движение поезда Владивосток — Новочугуевка прекратилось в июне 2010 года. Какое-то время вместо него существовало  пригородное  сообщение Сибирцево — Новочугуевка, однако вскоре прекратилось и оно.  Железная дорога до Новочугуевки остаётся действующей, на ней сохраняется грузовое движение.

Кстати, расписание поезда составлено в соответствии с пожеланиями жителей. Для удобства отправляться из Владивостока поезд будет вечером, прибывать на конечную станцию утром. В обратном направлении дорога также займет ночь.

Поезда №6709/6710 из Владивостока в Новочугуевку будут отправляться по нечетным числам, в обратном направлении поезда №6711/6712 будут отправляться по четным числам. По пути – 13 остановок: Вторая речка, Угольная, Уссурийск, Сибирцево, Вассиановка, Реттиховка, Буянки, Тихоречное, Чернышевка, Арсеньев, Сысоевка, Варфоломеевка, Лимонник.

 

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru