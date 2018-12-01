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Железнодорожный маршрут восстановили в Приморье
Это стало возможным после обращения жителей к врио губернатора Олегу Кожемяко
В Приморье возобновили пассажирское железнодорожное сообщение между Чугуевским районом и Владивостоком. Первый поезд после более чем 8-летнего перерыва отправился со станции Новочугуевка утром 1декабря.
Вопрос возобновления движения поезда подняли на встрече с главой края жители с. Чугуевка две недели назад, 17 ноября. Они пожаловались, что раньше могли с комфортом добраться в краевой центр, а теперь в качестве альтернативы – лишь автобусное сообщение. По просьбе жителей Чугуевки Олег Кожемяко обещал обратиться за разрешением вопроса в ОАО «Российские железные дороги» и при необходимости – дотировать маршрут.
В свой первый рейс на восстановленном пассажирском маршруте поезд отправился в 10.40 утра 1 декабря. Пока в его составе один вагон выпуска 2018 года, он оборудован Wi-Fi, розетками, биотуалетом. Поезд будет ходить через день - по чёрным числам отправляться из Новочугуевки, по нечетным - из Владивостока. Стоимость билета составляет всего 610 рублей, что почти на 400 рублей дешевле, чем на автобусе. На маршруте нового поезда 15 станций, поэтому с комфортом добраться до Владивостока смогут жители не только Чугуевского района, но и других муниципальных образований. В зависимости от востребованности поезда к его составу будут добавляться новые вагоны.
«Это праздник для жителей поселения, последний поезд отсюда уходил в 2010 году. Люди много лет обращались с просьбой восстановить этот маршрут, сегодня это сделано совместным решением администрации Приморского края и Российских железных дорог», - сообщил на торжественной церемонии запуска нового поезда начальник Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" Николай Маклыгин. По его словам, в ближайшее время здесь будет отремонтирован вокзал.
Как отмечают жители района, новые поезд даст возможность с комфортом добраться до Владивостока. «Из нашего села он точно нужен пенсионерам, ведь много людей едут в краевой центр лечиться - на операцию или к специалисту. Мы много раз обращались с просьбой восстановить поезд, и наконец-то все получилось. После приезда Олега Кожемяко быстро все решилось. Вагон хоть и один пока, но очень комфортный, современный. В нем будет удобно ехать, проводники хорошие», - сказала местная жительница Ольга Алексюк.
Движение поезда Владивосток — Новочугуевка прекратилось в июне 2010 года. Какое-то время вместо него существовало пригородное сообщение Сибирцево — Новочугуевка, однако вскоре прекратилось и оно. Железная дорога до Новочугуевки остаётся действующей, на ней сохраняется грузовое движение.
Кстати, расписание поезда составлено в соответствии с пожеланиями жителей. Для удобства отправляться из Владивостока поезд будет вечером, прибывать на конечную станцию утром. В обратном направлении дорога также займет ночь.
Поезда №6709/6710 из Владивостока в Новочугуевку будут отправляться по нечетным числам, в обратном направлении поезда №6711/6712 будут отправляться по четным числам. По пути – 13 остановок: Вторая речка, Угольная, Уссурийск, Сибирцево, Вассиановка, Реттиховка, Буянки, Тихоречное, Чернышевка, Арсеньев, Сысоевка, Варфоломеевка, Лимонник.
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