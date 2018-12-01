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Программа "400 дворов" стала программой "1000 дворов"

01 Декабря 2018, 13:41 | Приморье

Глава Приморья Олег Кожемяко принял решение увеличить количество дворов, которые будут включены в программу благоустройства в 2019 году

Теперь в рамках программы планируется привести в порядок 1000 дворовых территорий во всех населенных пунктах края.

Губернаторская программа «400 дворов» получила широкую поддержку у приморцев. За время проекта около 15 тысяч человек приняли участие в голосовании и почти 70 тысяч человек отдали подписи за благоустройство своих дворов.

Всего в период с 10 ноября по 1 декабря в оргкомитет программы поступило около 3,5 тысяч заявок из всех городских округов и муниципальных районов Приморья. Количество населенных пунктов, принявших участие в программе – почти 200. Это не только крупные города и районные центры, но и небольшие сельские поселения с численностью населения до тысячи человек.

«Хочу сказать, что по проекту «400 дворов» мы получили огромное количество заявок – более 3 тысяч! Понятно, что все заявки пока наш бюджет не потянет. Но я принял решение уже в 2019 году увеличить количество дворов с 400 до 1000», — рассказал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, комментируя свое решение.

Более 78% заявителей выбрали из предложенных форм благоустройства установку спортивных и детских площадок.

«Мы будем создавать условия для занятий спортом в каждом населённом пункте. Современные спортивные площадки должны появиться во многих дворах Приморья. Об этом говорят и сами приморцы. Когда в ноябре участники проекта «400 дворов» голосовали за актуальные и востребованные объекты благоустройства, то дворовые воркауты вошли в число лидеров наряду с детскими игровыми городками. Мы поддерживаем этот выбор и поможем реализовать то, что нужно жителям. Уверен – это единственно правильный подход. Работа власти должна опираться на мнение и желания людей», — отметил руководитель края.

В настоящее время идет проверка всех поданных заявок в соответствии с правилами проекта. Список победителей будет опубликован на сайте 400дворов.рф 5 декабря.

Всем победителям будут вручены специальные сертификаты, дающие гарантию, что их двор будет благоустроен в период с мая по ноябрь 2019 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: двор  проект  кожемяко 



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