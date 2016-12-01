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Благотворительная акция для детей-отказников проходит во Владивостоке

01 Декабря 2016, 15:58 | Приморье

В канун Нового года у жителей Владивостока ещё есть шанс сделать доброе дело и поучаствовать в кампании по сбору самодельных игрушек – осьминогов для недоношенных, маловесных детей и детей-отказников.

Почему осьминоги? Их ножки, похожие на пуповину в утробе матери, даруют ребёнку чувство безопасности и покоя. Игра с такими помощниками помогает детям быстрее реабилитироваться.

Затраты для желающих минимальны: инструменты для вязания и материал – акриловые нити разных цветов.

Технология вязания не сложная, освоить её могут даже новички. Инструкции можно найти в интернете, например, здесь:  http://www.livemaster.ru/topic/1530237-vyazhem-osminozhku-dlya-malysha

Работы принимаются до Нового года по адресу: г. Владивосток, Нардный пр-т 13, каб. 501 «Радио ВиБиСи».

Все пожертвованные игрушки дети получат к Новому году. В случае их избытка, осьминожки перенаправят в другие дома и перинатальные отделения.

Мария БУРЕНКОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: новый год  благотворительность 



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