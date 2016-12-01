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Сбербанк впервые предлагает всем желающим принять участие в создании монет из драгоценных металлов
Благодаря Сбербанку каждый желающий сможет принять участие в разработке концепции и дизайна серебряных монет. Ранее такая возможность была доступна исключительно профессиональным участникам рынка — монетным дворам и эмиссионным органам.
С помощью краудсорсинга, суть которого заключается в привлечении к решению задач «коллективного разума», планируется создать набор серебряных монет в виде популярной настольной игры «Шашки». Все желающие смогут высказать свои идеи, как сделать этот набор наиболее привлекательным и желанным подарком, а Сбербанк обеспечит, чтобы наиболее интересные предложения были учтены при изготовлении монет производителем.
Подробное описание проекта и критериев для оценки предложений представлены на специальном интернет-портале «Сбербанк, Идея!» coins.sberbankidea.ru.
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