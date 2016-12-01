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69 млн человек смогут увидеть амурских тигров в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье

01 Декабря 2016, 16:30 | Приморье

Съемочная группа из Великобритании «вернулась за тигром» в Сихотэ-Алинский заповедник

По заказу известной американской компании Netflix команда британских операторов второй раз посетила Сихотэ-Алинский заповедник, чтобы продолжить съемки амурского тигра, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Netflix работает над созданием большого документального сериала о разных экосистемах, одна из серий которого посвящена лесу. Идея проекта – показать людям красоту и ценность дикой природы и напомнить о необходимости ее сохранения. Начало работы в Сихотэ-Алинском заповеднике было положено прошлой зимой. Готовый фильм планируется выпустить в прокат в 2019 году.

Сихотэ-Алинский заповедник выбран для съемок по ряду причин. «Во-первых, - как говорит Кирен О`Донован, продюсер фильма (на фото), - потому что здесь есть тигры. Мы просмотрели несколько вариантов в Приморском крае и пришли к выводу, что Сихотэ-Алинский заповедник – лучшее место по количеству тигров. Здесь великолепные ландшафты и отлично организованная команда сотрудников заповедника и Общества сохранения диких животных (WCS). Все они нас поддерживают и помогают в создании фильма, ведь съемки были бы невозможны без их поддержки. И это является, пожалуй, главной причиной».

Сейчас задача операторов - установить 15 фотоловушек на территории заповедника и определиться с местом установки скрадка для сьемки амурского тигра. Съемочная группа вернется сюда в январе, и операторы, как и в прошлом году, будут по нескольку дней жить в лесу в стенах скрадка, сообщает .

«Прошлой зимой нам приходилось проводить много времени в тайге, находиться по нескольку дней без общения, не произнося ни звука, - комментирует Кирен, - слушать только голоса птиц, соболя, который бегал вокруг скрадка, и других животных. Это волшебно».

Учитывая обширную площадь заповедника – свыше 4000 км2, все локации для съемок находятся в труднодоступных местах. Для повышения эффективности работы операторов привлекаются научные сотрудники заповедника, инспектора, рассказали "Золотому Рогу" в ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник»..

«Съемка амурского тигра - дело непростое, ведь это очень скрытное и осторожное животное. Кроме того, необходимо учитывать и фактор беспокойства. Однако, я надеюсь, что наши знания особенностей поведения и образа жизни тигров с одной стороны, а также терпение и профессионализм операторов с другой, позволят получить новые интересные кадры из жизни Тигра снега,» – комментирует Светлана Сутырина, заместитель директора по научной работе Сихотэ-Алинского заповедника.

В прошлый визит операторам удалось поймать в объектив камер амурского тигра – цель достигнута. Сейчас фото и видеоматериалы будут собираться на протяжении 3,5 месяцев.

«Мы рады такому сотрудничеству, - говорит Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника, - во-первых, потому что подобные познавательные передачи о природе, которые расходятся тиражом в десятки миллионов (а у Netflix 69 млн подписчиков), создают хорошую репутацию как для заповедника и тигра, так и для России в целом. К тому же, это интересный опыт работы по съемкам амурского тигра в дикой природе, который мы будем использовать и с другими кинокомпаниями».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: заповедник  амурский тигр  сихотэ-алинский заповедник 



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