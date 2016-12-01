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В Приморье заработал "Телеканал Деда Мороза"

01 Декабря 2016, 15:40 | Приморье

1 декабря в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» снова – уже четвертый год подряд – появится новогодний Телеканал Деда Мороза. Телеканал на эксклюзивных условиях будет представлен только в «Интерактивном ТВ» и только два месяца – до 31 января 2017 года, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Телеканал Деда Мороза создается медиагруппой Lagardere Active и компанией Universal Distribution в тесном сотрудничестве с «Ростелекомом», крупнейшим в стране оператором кабельного ТВ и IPTV. Во Франции Телеканал Деда Мороза был впервые запущен в 2011 году, и пользуется там невероятной популярностью. Российская версия этого проекта также успела завоевать любовь зрителей, и была по достоинству оценена критиками и профессиональным сообществом. В 2015 году Телеканал Деда Мороза удостоился двух престижных премий в области кабельного, спутникового и интернет телевидения – он признан «Лучшим развлекательным телеканалом» (Большая Цифра 2015) и получил статус «Лучшего специального проекта» (Золотой Луч 2015).

В новом сезоне на Телеканале Деда Мороза будет показываться лучший новогодний и зимний контент, который можно смотреть всей семьей. В эфире будет представлена как добрая советская классика («Снегурочка», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Зима в Простоквашино», «Ну, погоди!», «Варвара краса – длинная коса», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Двенадцать месяцев»), так и лучшие современные фильмы, такие как «Ёлки», «Ёлки 2», «Ёлки 3». Конечно, будут в программе и мировые рождественские хиты («Ноттинг Хилл», «Назад в будущее», полнометражные мультфильмы про Барби и Снежную Королеву и многое другое).

«Стало уже доброй традицией встречать Новый год вместе с Телеканалом Деда Мороза, который на эксклюзивных условиях транслируется только в «Интерактивном ТВ». Мы рады представить уже четвертый сезон телеканала, как всегда, специально адаптированного под вкусы российских зрителей. Добрый и позитивный Телеканал Деда Мороза поможет объединить всю семью для просмотра кино и мультфильмов, без которых невозможно представить новогодний праздник», – отметил директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Андрей Голованов.

Уже сейчас доступен сайт телеканала www.dedmoroztv.com, который поможет создать новогоднее настроение.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: новый год  Ростелеком  интерактивное ТВ 



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