В Приморском крае стартует декада инвалидов

Сегодня, 1 декабря, в Приморье стартует выставка «Открытый мир» - мероприятие знаменует собой начало декады инвалидов в крае.



По информации департамента внутренней политики, декада инвалидов во Владивостоке традиционно проводится в декабре и приурочена к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.



«С 1 по 4 декабря во Владивостоке Автономная некоммерческая организация содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов “Благое дело” проводит выставку творчества людей с ограничениями здоровья “Открытый мир”», - сообщили в департаменте.



В рамках выставки пройдет целый ряд мероприятий:



- Экспозиция творческих работ людей с ограничениями здоровья,



- Презентация программы поддержки людей старшего возраста в рамках АНО «Благое дело», трудовой реабилитации и создании рабочих мест для людей с ограниченными возможностями и людей, находящихся в трудной жизненной ситуации,



- Презентация проекта «Открытый мир» - доступная арт-среда для людей с ограничениями здоровья на территории «Изумрудной долины»,



- Демонстрация возможностей «Благого дела», работы студии «Солнечный ветер», объединяющей социально-активную творческую молодёжь,



- Благотворительная ярмарка-продажа изделий детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Вырученные средства пойдут на подготовку к открытию мастерской для инвалидов в новом доме «Благого дела» (Трудовой переулок, 4),



- Мастер-классы для гостей и жителей Владивостока по лепке и раскрашиванию изделий из глины. Их проведут волонтеры «Благого дела», студенты Владивостокского художественного училища.



- Показательные мастер-классы людей с ограничениями по здоровью.

ZRPRESS.RU, Владивосток.