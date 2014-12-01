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В понедельник на Приморье обрушится снегопад
С наступлением календарной зимы, в первых числах декабря, в Приморском крае ожидаются снегопад, метель, гололедица и снежные заносы. Об этом рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай.
- Борис Викторович, общеизвестно, что в природе происходят постоянные изменения как в ту, так и в другую сторону. Какова Ваша точка зрения об угрозе стихии в первые дни календарной зимы?
- Доброе утро! Моя точка зрения не только не изменилась, а еще больше укрепилась. Самые свежие расчеты подтверждают, что в нижней, средней и верхней тропосфере намечаются тенденции для создания весьма благоприятных условий для циклогенеза сначала над Желтым морем, а затем над Японским морем.
- О каких условиях идет речь?
- На сегодняшний день Жёлтое море и Японское море остаются теплыми. И как только в их район устремится очень холодная воздушная масса, то резко обострится атмосферный фронт, на котором и возможно образование активного циклона.
- Когда может быть положено начало данному процессу?
- В субботу, 29 ноября, «включится» Жёлтое море, а в воскресенье, 30 ноября, юг Японского моря. В воскресенье не исключены первые осадки. Но основное ухудшение погоды предполагается к понедельнику, 1 декабря. Именно к началу календарной зимы холодный циклон превратится в обширный и приблизится к Владивостоку и югу Приморья.
- Учитывая, что циклон будет формироваться над теплым морем, не будет ли дождя?
- О характере осадков я бы сказал так: будет всё – и дождь, и мокрый снег, и гололедица, и налипание мокрого снега на проводах и деревьях, и снежные заносы, и штормовой ветер. Не исключено, что я что-то еще не перечислил…
- Насколько резким возможно похолодание в Приморье?
- Если накануне циклона температура воздуха на высоте облако- и осадкообразования будет -2…-3 °С, то уже через сутки -18 °С. Всё, что выпадет на землю, ночью замерзнет.
- Таким образом, жителей Приморья ожидает катаклизм?
- Это целый набор неблагоприятных и опасных явлений погоды, способный значительно повлиять на жизнедеятельность Приморского края. Если к такой стихии не подготовиться заранее, последствия могут быть довольно серьезными.
- Но до понедельника есть довольно значительное количество времени…
- Учитывая, что Администрация Приморского края и Глава города Владивостока были предварительно извещены еще вчера, времени на подготовку к встрече стихии во всеоружии достаточно. Надеюсь, что система сработает так, как подобает.
- Но, как говорится, на систему надейся, а сам не плошай...
- Да, к сожалению, от того, как будут вести себя обычные граждане, во многом может зависеть и степень возможного «коллапса». Если мы хотим сохранить себе здоровье и даже жизнь, лучше постараться в понедельник-вторник никуда не выезжать, на работе воспользоваться отгулами и гибким рабочим графиком. Если все же поездка по Владивостоку и Приморью крайне необходима, то уже в эти выходные нужно поменять «резину» на зимнюю. Это вопрос здоровья и жизни каждого жителя Приморья! Думаю, что руководители предприятий и организаций смогут отпустить тех сотрудников, работу которых можно перенести на пару дней, или хотя бы один рабочий день (понедельник).
- А как Примгидромет готовится к встрече стихии?
- Прежде всего, с завтрашнего дня введен режим повышенной готовности: будет усилена смена оперативных дежурных, уже отменены все поездки по краю. На метеостанции, где ведутся ремонтно-строительные работы, направлено указание за оставшиеся три дня максимально подготовить объекты к снегопаду. Завтра примем решение, какие категории сотрудников можно будет попросить остаться дома в понедельник, 1 декабря.
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