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Судебные приставы Приморского края объявляют конкурс среди журналистов
ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря, ZRPRESS. Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю объявляет о проведении первого этапа Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов в средствах массовой информации.
Целью конкурса является формирование позитивного общественного мнения о службе принудительного исполнения и повышение эффективности информационной поддержки деятельности Федеральной службы судебных приставов.
К участию в конкурсе приглашаются профессиональные журналисты, авторы публикаций, фоторепортажей, радио- и телевизионных материалов, размещенных в федеральных, региональных, местных печатных изданиях, программах федерального, регионального, местного радио и телевидения, интернет-изданиях. Конкурс проводится по 6 номинациям: «Лучшая журналистская работа», «Лучшая тематическая рубрика», «Лучшая информационная программа», «Лучшая тематическая программа», «Лучший телефильм», «Лучший визуальный ряд».
Мастерство журналистов будет оцениваться конкурсной комиссией, в состав которой входят специалисты Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, представители средств массовой информации.
Работы принимаются до 1 мая 2012 года. Победители первого этапа Всероссийского конкурса на лучшее освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов в средствах массовой информации примут участие во втором этапе, который будет проходить в г. Хабаровск в июле-августе 2012 года. Лучшие работы второго этапа конкурса будут оценены в октябре 2012 года центральной конкурсной комиссией под председательством главного судебного пристава Российской Федерации Артура Парфенчикова, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Приморскому краю.
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