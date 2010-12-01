В Суйфэньхэ будет ходить железнодорожный экспресс

В декабре запланирован запуск железнодорожного пассажирского движения международного сообщения по маршруту Владивосток - Гродеково - Суйфэньхэ. Проект по организации пассажирских перевозок на этом направлении разработан компанией «Международный экспресс» при поддержке администрации Приморского края и руководства ОАО «РЖД».

Собственно удивление вызывает, что столь удобного варианта дороги в соседнюю страну приморцам не предложили до сих пор. Не сообщается, правда, сколько времени займет дорога, но раз цель проекта - повышение качества пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, наверное, она не займет времени больше, чем поездка на автобусе.

Предполагается, что будет применяться новая схема прохождения через Государственную границу РФ. И таможенный, и пограничный контроль будет устроен непосредственно в вагонах поезда. Пассажирам будет предоставлен ряд услуг: комплексное питание, постельное белье, продажа периодических изданий, возможность доставки сопровождаемого и несопровождаемого багажа. Идет проработка по предоставлению на время пути даже услуг Интернета.

Как сообщает пресс-служба администрации края, для удобства туристов билеты будут распространяться в железнодорожных кассах и через туристические компании. Цена зависит от класса: плацкарт - 1500 рублей, купе - 3000 рублей, СВ - 5700 рублей. В декабре 2010 года перевозки по новому маршруту будут проходить в тестовом режиме - через день, а с нового года поезд будет ходить круглогодично семь раз в неделю. В составе поезда предусмотрено 10 вагонов, из них 8 пассажирских и 2 почтово-багажных. Ежедневно можно перевозить более 900 человек.