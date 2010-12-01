www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.6 р. 100 JPY: 57.32 р.
EUR: 73.82 р. 10 CNY: 93.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В Суйфэньхэ будет ходить железнодорожный экспресс

01 Декабря 2010, 12:11 | Приморье

В декабре запланирован запуск железнодорожного пассажирского движения международного сообщения по маршруту Владивосток - Гродеково - Суйфэньхэ. Проект по организации пассажирских перевозок на этом направлении разработан компанией «Международный экспресс» при поддержке администрации Приморского края и руководства ОАО «РЖД».

Собственно удивление вызывает, что столь удобного варианта дороги в соседнюю страну приморцам не предложили до сих пор. Не сообщается, правда, сколько времени займет дорога, но раз цель проекта - повышение качества пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, наверное, она не займет времени больше, чем поездка на автобусе.

Предполагается, что будет применяться новая схема прохождения через Государственную границу РФ. И таможенный, и пограничный контроль будет устроен непосредственно в вагонах поезда. Пассажирам будет предоставлен ряд услуг: комплексное питание, постельное белье, продажа периодических изданий, возможность доставки сопровождаемого и несопровождаемого багажа. Идет проработка по предоставлению на время пути даже услуг Интернета.

Как сообщает пресс-служба администрации края, для удобства туристов билеты будут распространяться в железнодорожных кассах и через туристические компании. Цена зависит от класса: плацкарт - 1500 рублей, купе - 3000 рублей, СВ - 5700 рублей. В декабре 2010 года перевозки по новому маршруту будут проходить в тестовом режиме - через день, а с нового года поезд будет ходить круглогодично семь раз в неделю. В составе поезда предусмотрено 10 вагонов, из них 8 пассажирских и 2 почтово-багажных. Ежедневно можно перевозить более 900 человек.

Автор: Алексей Кириллов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru