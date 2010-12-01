Новый город в Трудовом

Принято решение о строительстве на площади более чем 400 тысяч гектаров нового жилого микрорайона. Существенным его отличием от остальных строящихся сейчас, например, в бухте Патрокл или в Снеговой пади, будет наличие малоэтажных домов коттеджного типа.

Участок выбран вблизи поселка Трудового, по сути, это пустырь. Но именно в этом администрация видит плюс - стоит задача построить принципиально новый микрорайон на основе современных представлений о комфортном жилье, а не встраиваться в уже существующую застройку, не добавлять нагрузку на имеющиеся коммунальные сети. Все предстоит сделать с нуля.

- Территория будет застраиваться при поддержке Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (РЖС). У администрации с фондом партнерство стратегическое - вместе с РЖС разрабатывался участок в бухте Патрокл, - говорит губернатор края Сергей ДАРЬКИН. - Максимальный срок межевания нового участка в Трудовом - год, срок освоения - 15 лет. Самое главное в том, что планируется строить жилые дома экономкласса. Многоквартирные дома не более трех-четырех этажей, плюс дома коттеджного типа.

Жилье экономического класса должно занимать площадь в 316,2 га, из них 300,9 га отдается под малоэтажную застройку экономкласса. Жилье, как говорится в «Основных требованиях к параметрам развития территории...», должно удовлетворять следующим условиям: общая площадь индивидуального жилого дома или одного блока дома блокированной застройки должна быть не более 150 кв. метров. Общая жилая комната - 14 кв. метров, спальни -10, кухни - 8 кв. метров. Площадь приквартирных участков для квартир первых этажей малоэтажек - не более 60 кв. метров. Земельный участок расположен в пятистах метрах от федеральной автомобильной трассы М-60. Аукцион на право аренды территории будет проведен 15 декабря текущего года.

Для электроснабжения участка потребуется проектирование и строительство подстанции 220кВ - ПС «Трудовое», водоснабжение будет осуществлено посредством подключения к водоводу от Пушкинской депрессии. Наконец, новый микрорайон будет газифицирован. Для этого проектируется газораспределительная станция в районе поселка Трудовое со строительством газовых сетей до границы земельного участка. Все эти мероприятия предусмотрены в схеме газоснабжения и газификации Владивостокского городского округа. В новом микрорайоне будут построены школы, поликлиника, магазины, детский сад, автостоянки.

Мастер-план выполнен канадской корпорацией финансирования жилищного ипотечного кредитования совместно с университетом урбанизации Ванкувера. По мнению участников круглого стола, обсуждавших недавно в администрации края перспективы комплексного освоения земельных участков, план очень удачный для этой территории и ляжет в основу проекта ее планировки, который уже будет делать девелопер.

Проект предусматривает частные инвестиции на застройку микрорайона. Поскольку в региональных банках довольно трудно взять так называемые длинные деньги, то Федеральное агентство по ипотечному жилищному кредитованию совместно с Внешэкономбанком выделяет для подобного строительства 40 млрд рублей на всю РФ, какая-то часть из них может достаться Приморскому краю.

- Покупать это жилье будут граждане либо на условии долевого участия, либо уже построенное, - рассказывает директор регионального оператора ипотечного жилищного кредитования «Наш дом - Приморье» Марина ЛОМАКИНА. - Но в чем выгода? Цена будет доступной - раз, второе- участие государства в проекте, его внимание и контроль исключат ситуацию появления обманутых дольщиков.

По мнению губернатора края, практика комплексной жилищной застройки будет в Приморье продолжена.

- Я считаю, что есть участки, уже готовые для таких проектов: в Находке, Уссурийске, Артеме, - сказал он. - Поскольку мы ставим целью создать мегаполис на юге края с центром во Владивостоке с количеством проживающих от 1,5 до 3 млн человек, то опыт комплексного строительства как раз отвечает этой цели. Это вообще очень серьезная работа, которая в стране долгое время не проводилась по причинам объективного характера. Но сейчас страна к подобным проектам готова, региональные власти тоже. Думаю, что Владивосток будет одной из передовых территорий, который продолжит жилищную застройку именно по такой схеме - комплексно.

По словам генерального директора фонда РЖС Александра БРАВЕРМАНА, отличительной чертой застройки территорий при помощи РЖС является гарантия доступности такого жилья. «Мы устанавливаем параметры предельного объема, он не дает возможности застройщику продать построенное дороже», - сказал он.

Микрорайон в поселке Трудовом должен быть застроен в течение 15 лет.

- Но это не означает, что только через пятнадцать лет в нем появятся первые новоселы, - считает губернатор Дарькин. - Думаю, первые дома будут заселены минимум через пару лет. В целом микрорайон рассчитан на 10 тысяч жителей. Для сравнения, жилье на Патрокле и в Снеговой пади строится в расчете на 50 тысяч каждый. И повторю: застройка нового участка в Трудовом только начало. Я хочу, чтобы люди жили, как говорится, на земле, так что малоэтажную застройку в Приморье будем продолжать и далее.