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Я и окружающая среда
Как организовать жизнедеятельность крупного города таким образом, чтобы довольно скоро условия для проживания были лучше, гармоничнее, чем сейчас?
Возможно, один из выходов - в осознании человеком себя как части целого, своих корней, связей с природой. Такой подход можно рассматривать как пример национальной зрелости, культуры в экологических вопросах.
Как показал опрос, проведенный Консалтинговым Агентством IMCommunications совместно с Дальневосточной деловой газетой «Золотой Рог» в рамках проекта «Наш город», больше половины жителей Владивостока готовы лично вносить вклад в улучшение городской экологии.
В качестве респондентов были опрошены 100 владельцев, руководителей и топ-менеджеров компаний Владивостока из разных сфер деятельности.
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