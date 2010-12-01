Я и окружающая среда

Как организовать жизнедеятельность крупного города таким образом, чтобы довольно скоро условия для проживания были лучше, гармоничнее, чем сейчас?

Возможно, один из выходов - в осознании человеком себя как части целого, своих корней, связей с природой. Такой подход можно рассматривать как пример национальной зрелости, культуры в экологических вопросах.

Как показал опрос, проведенный Консалтинговым Агентством IMCommunications совместно с Дальневосточной деловой газетой «Золотой Рог» в рамках проекта «Наш город», больше половины жителей Владивостока готовы лично вносить вклад в улучшение городской экологии.

В качестве респондентов были опрошены 100 владельцев, руководителей и топ-менеджеров компаний Владивостока из разных сфер деятельности.