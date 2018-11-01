"Имущество конфискуют, да еще как!"

Прокуратуре Приморского края исполнилось 80 лет

Прокуратура Приморского края была создана по приказу прокурора СССР Андрея ВЫШИНСКОГО 29 октября, всего на десять дней позже дня рождения Приморского края как субъекта Российской Федерации. И это совпадение не случайно. Можно сказать, что это веление времени. Наш край уже в довоенные годы был наиболее развитым из дальневосточных регионов. Здесь сосредотачивалось около трети всего социально-экономического потенциала Дальнего Востока: населения, промышленной, рыбодобывающей и сельскохозяйственной продукции.

Именно в Приморье формировалась опорная база комплексного изучения и освоения природных ресурсов Тихого океана. Много лет спустя на ее основе появились десятки институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Обеспечение законности и правопорядка на стремительно развивающейся территории Советского Союза возлагалось на новоявленный надзирающий орган, в состав которого вошли прокуратуры Приморской и Уссурийской областей. Приморская областная прокуратура тогда объединяла 15 городских и районных прокуратур, Уссурийская – 12.

С историей прокуратуры Приморского края, с ее делами минувших дней и современными достижениями корреспондента «Золотого Рога» познакомил и.о. прокурора Приморского края государственный советник юстиции 3 класса Вячеслав ШАЙБЕКОВ.

Свой дом-офис строили прокуроры

Первым прокурором Приморского края стал Федор БУДАГОВСКИЙ, на тот момент занимавший должность прокурора Приморской области. Эти две должности совмещал до 26 июля 1939 года, пока областную прокуратуру не ликвидировали. Именно Федор Васильевич подписал приказ № 1 по прокуратуре края от 30 октября 1938 года. Этот документ сохранился до наших дней. Уссурийская областная прокуратура просуществовала дольше, ее упразднили только в послевоенный период.

В годы Великой Отечественной войны прокуратуру Приморского края возглавлял государственный советник юстиции 3-го класса Степан ОДНАКОВ. Он проработал в этой должности с 6 августа 1940 года по 10 апреля 1946 года.

- Примечательно, что первым приказом, изданным Степаном Николаевичем в военное время, был приказ № 100 от 23 июня 1941 года о введении круглосуточного дежурства оперативных работников. По архивным документам мы видим, в каком напряженном ритме работали органы прокуратуры края в годы войны. Владивосток хоть и был далеко от полей сражений, но здесь полном ходом шли мобилизационные мероприятия, к которым постоянно привлекались прокуроры и следователи. Соответственно, требования к организации работы сотрудниками надзорных органов и исполнению ими служебных обязанностей были значительно повышены, - рассказал Вячеслав Шайбеков.

К сожалению, многие архивные документы прокуратуры Приморского края утрачены, поэтому в истории этого ведомства еще есть белые пятна.

По словам и.о. прокурора Приморского края, в разные периоды истории нашей страны менялась специфика работы правоохранительных органов, а также их структура. К примеру, активное развитие рыбной отрасли и транспорта в Приморье способствовало созданию транспортных прокуратур в двух крупнейших портах края – Владивостоке и Находке. После образования закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) в городах Фокино и Большой Камень были сформированы специализированные прокуратуры. Тогда же была создана Приморская межрайонная природоохранная прокуратура, которая встала на защиту законности в сфере экологии. С недавних пор эти функции возложены на Владивостокскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Жить надо по средствам

- Вячеслав Рафикович, в последнее время в приморских СМИ стали часто появляться сообщения о пресечении работниками прокуратуры коррупционной деятельности чиновников из высших эшелонов власти. По-моему, еще два или три года назад подобные новости были сенсацией. Это что, началась новая «охота на ведьм»?

- Вы ошибаетесь. Работа прокуратуры с несоблюдением антикоррупционных стандартов всегда была на системной основе. В том числе с аффилированностью должностных лиц, использованием государственного или муниципального имущества в личных целях, приобретения чиновниками имущества на доходы, законность которых оперативно не подтверждена. Только в первом полугодии 2018 года прокурорами выявлено четыре нарушения Федерального закона «О противодействии коррупции», допущенные двумя федеральными государственными служащими, одним государственным служащим из администрации края и одним муниципальным служащим. По инициативе органов прокуратуры края досрочно прекращены полномочия 14 депутатов думы муниципальных образований края и уволен один государственный служащий. И все с формулировкой «в связи с утратой доверия». По этой же причине, по представлению прокурора края уволен старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю. В период 2013-2017 годов он приобрёл в целях дальнейшей перепродажи пять дорогостоящих автомашин. Хотя его зарплата, даже в совокупности за пять лет, не позволяла такую роскошь, - рассказал «ЗР» и.о. прокурора Приморского края.

…В активе Приморской краевой прокуратуры - и недавнее судебное решение о взыскании более 10 млн рублей с бывшей сотрудницы следственного управления УМВД России по городу Владивостоку, не представившей сведения о покупке 3-х комнатной квартиры в Москве.

Основанием для обращения в суд стали материалы, полученные в ходе проверки исполнения требований Федеральных законов «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и «О противодействии коррупции».

Сотрудница правоохранительных органов, теперь уже бывшая, была обязана представить данные о своих расходах, в том числе - о сделке по приобретению спорной квартиры в столице. Поскольку ее стоимость превышала общий доход служащей за три последних года, предшествующих покупке недвижимости. Кроме того, она не указала источники получения средств, за счет которых эта сделка совершена. Более того, стоимость жилплощади оказалась существенно заниженной, причем, необоснованно. Часть квартиры женщина успела отписать в пользу своих детей. Учитывая данные обстоятельства, прокурор края направил в суд заявление о взыскании с экс-полицейской в доход государства суммы, эквивалентной стоимости спорного объекта. Ленинский районный суд города Владивостока исковые требования прокурора края удовлетворил в полном объеме, взыскав с ответчицы 10,7 млн. рублей. Кроме того, в целях обеспечения иска наложен арест на два объекта недвижимости бывшего следователя. Итог этой истории был предсказуем: сколь веревочке ни виться, а конец всегда найдется.

- Необходимо добавить, что за последние полгода органами прокуратуры края выявлено 3 тысячи 674 нарушения ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством о государственной, муниципальной службе и противодействии коррупции. В том числе - 30 фактов использования государственного и муниципального имущества в личных целях, а также 20 фактов возникновения конфликта интересов. Тому пример - увольнение в связи с утратой доверия главного врача Ханкайской ЦРБ, не предотвратившей конфликт интересов, возникший при закупке медицинских препаратов и медицинского оборудования, - говорит Вячеслав Рафикович.

Конфискация есть! Ее не может не быть

- Рассказывая о противостоянии органов прокуратуры коррупции, вы ни слова не сказали о взятках. Или мздоимство в Приморье уже искоренили?

- К сожалению, не могу это подтвердить. Только в первом полугодии текущего года, по постановлению прокуроров, десять юридических лиц признаны виновными в передаче должностным лицам незаконного вознаграждения. Все нарушители административного кодекса оштрафованы на общую сумму 66,5 млн рублей. Что касается уголовных дел коррупционной направленности, направленных в суд, то здесь сумма материального ущерба внушительней, около 240 млн рублей. Но и последствия для фигурантов дела плачевнее: на их имущество, общей стоимостью 963 млн рублей, наложен арест. В данный момент в суде на рассмотрении 12 исковых заявлений о взыскании в пользу РФ ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями, в размере свыше 18,5 млн рублей, - рассказал и.о. прокурора Приморского края.

Слова Вячеслава Шайбекова подтверждает негативная статистика прокуратуры Приморского края. Если в 2015 году в нашем регионе установлено 11 случаев получения и дачи взятки в крупном и особо крупном размере, то в 2016-2017 годах зафиксирован 31 подобный факт. При этом почти в десять раз возросли суммы выявленных фактов взяточничества, с 339 тысяч рублей в 2015 году, до 3 млн рублей с «копейками» в 2017 году. То есть, аппетиты у взяточников растут.

Примечательно, что большая часть зарегистрированных коррупционных преступлений - результат оперативно-служебной деятельности УФСБ России по Приморскому краю. К примеру, в 2017 году, благодаря «чекистам», к уголовной ответственности привлекли несколько руководителей краевого аппарата МВД за коррупционные преступления, в том числе, в лесной сфере.

В то же время участие органов внутренних дел в выявлении и пресечении фактов коррупции в своих рядах незначительно. Тому свидетельство - ежеквартальные проверки, проводимые прокурорами. Здесь, как говорится, без комментариев.

Кстати, у 40 осужденных за преступления коррупционной направленности конфисковано имущество, полученное противозаконно. Поэтому разговоры о том, что в России сейчас нет конфискации, поэтому коррупционеры не боятся строгости закона - не более чем миф. Конфискуют, да еще как! Коррупционерам впору задуматься: а оно того стоит?

ВОПРОС РЕБРОМ

- Что сегодня представляет из себя прокуратура края?

- Прокуратура Приморского края образца 2018 года - это разветвленная структура, в которую входят 37 городских, районных, межрайонных и специализированных прокуратур. Плюс аппарат прокуратуры края. Общая численность сотрудников превышает 700 человек. Накануне юбилея напомню еще один факт из нашей истории. В 1980 году прокуратура Приморского края отметила новоселье, переехав в новое здание в центре Владивостока – на улицу Фонтанную, 51. В строительстве своего дома-офиса принимали активное участие и работники прокуратуры. Сегодня этот адрес знают, наверное, все жители Приморья. Не ошибусь, если скажу, что ежегодно прокуратурой региона выявляются сотни тысяч нарушений закона, вносятся десятки тысяч мер реагирования, разрешается огромный массив обращений граждан, обеспечивается участие в рассмотрении судами тысяч уголовных и гражданских дел.

На фото: И.о. прокурора Приморского края государственный советник юстиции 3 класса Вячеслав Шайбеков: «Ежегодно прокуратурой региона выявляются сотни тысяч нарушений закона, вносятся десятки тысяч мер реагирования, разрешается огромный массив обращений граждан, обеспечивается участие в рассмотрении судами тысяч уголовных и гражданских дел».



Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры ПК.

Сергей КОЖИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.