Температура в Приморье вновь пойдет на понижение

Возможны осадки преимущественно в виде дождя, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру»

Сегодня, 1 ноября, малоактивный атмосферный фронт циклона, накрывшего юг Хабаровского края, продолжит смещаться над Приморьем. В отдельных районах пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. В дневные часы воздух прогреется от +7 °C на северо-востоке до +16 °C в южной половине края.

Во Владивостоке в среду переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +12…+15 °C.

В начале ночи осадки в Приморье прекратятся, прояснит, и минимальные температуры воздуха понизятся до 0…−6 °C, в горных районах воздух выхолодится до −12 °C. Лишь на южном побережье сохранится положительный фон температуры +1…+6 °C. Завтра днем на севере края небольшие осадки в виде мокрого снега может вызвать вторичный холодный фронт. Юг Приморья в конце дня накроет северная шапка циклона, сместившегося с Корейского полуострова на северо-запад Японского моря, не исключен небольшой дождь. Максимальные температуры днем +8…+13 °C, на севере +2…+7 °C.

Во Владивостоке предстоящей ночью также без осадков. Вечером в четверг, 2 ноября, возможен слабый дождь. Температурный фон ночью +3…+6 °C, днем +7…+10 °C.