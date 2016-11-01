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В Приморье ГТО становится нормой

01 Ноября 2016, 11:57 | Приморье

На сегодняшний день в крае введено 18 центров тестирования комплекса «Готов к труду и обороне»

 

Краевой студенческий фестиваль по программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошел во Владивостоке. Студенты крупнейших вузов Приморья смогли испытать себя и свои силы в сдаче нормативов комплекса ГТО как в командном, так и в индивидуальном первенстве, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В торжественном открытии фестиваля приняли участие вице-губернатор Приморского края Павел СЕРЕБРЯКОВ и посол ГТО Приморского края Андрей ЧЕРНЫХ. Они пожелали спортсменам показать лучшие результаты по всем дисциплинам и получить заслуженные значки.

- Выполнение комплекса «Готов к труду и обороне» стимулирует людей иметь хорошую физическую форму, а отрабатываемые во время прохождения дисциплин навыки должны быть базой физической подготовки в любом возрасте, - отметил вице-губернатор в своем напутствии для участников фестиваля, а после рассказал журналистам о том, как работает в этом направлении краевая программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 гг.


 

 

 

 

 

 

 

 

«На сегодняшний день введено 18 центров тестирования ГТО в Приморском крае, в этом году планируем оснастить оборудованием еще два. В следующем году эта программа продолжится, будут построены новые универсальные спортивные площадки. На данный момент их установлено 60 по всему Приморскому краю. Какие-то из них со специальным покрытием, какие-то - без. Они находятся практически при каждом муниципалитете. Принципиально было строительство таких площадок рядом со школами, так как благодаря этому будет обеспечиваться сохранность имущества и организованы занятия спортом среди школьных коллективов. Но на них могут бесплатно заниматься все желающие. Эта площадка не должна закрываться на замок никогда».

Участие в фестивале приняли больше 100 студентов из ТГМУ, МГУ им. Невельского, ДВФУ и филиала Дальневосточной пожарно-спасательной академии. На протяжении трех дней команды состязались в силе, ловкости, гибкости и выносливости. Комплекс дисциплин ГТО включает в себя бег на 100 метров, заплыв в бассейне на 50 метров, наклон вперед, метание снаряда, прыжки в длину с места, бег на длинные дистанции по стадиону и кросс по пересеченной местности, а также отжимание для девушек и подтягивание на перекладине для юношей. Испытания проходили в спортивном комплексе «Олимпиец» и на стадионе «Динамо».

По итогам лично-командного первенства победителям и призерам вручили грамоты, медали и кубки департамента физической культуры и спорта Приморского края. Лидером в командном зачете стала сборная Дальневосточной пожарно-спасательной академии, второе и третье места разделили Тихоокеанский государственный медицинский университет и ДВФУ, команда МГУ им. Г.И. Невельского заняла четвертую позицию в общем зачете. Участники, выполнившие все нормативы комплекса, были представлены к награждению знаком отличия ГТО в золотом, серебряном и бронзовом номиналах. Также отличившиеся студенты получат возможность получать повышенную стипендию в своих вузах.

Екатерина КАЗАНКОВА. Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: гто 



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