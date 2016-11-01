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Первым россиянином, удостоенным Международная премия MIDORI, стал природоохранник из Приморья

01 Ноября 2016, 16:11 | Приморье

Юрий Дарман, последние 15 лет занимавший должность директора Амурского филиала WWF России, стал обладателем престижной международной премии, вручаемой за выдающийся вклад в сохранение природы, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" .

Международная премия MIDORI присуждается Секретариатом Конвенции ООН по сохранению биоразнообразия и Экологическим фондом AEON раз в два года за выдающийся вклад в сохранение и устойчивое использование биоразнообразия на глобальном, региональном или местном уровнях. Одним из трех человек, удостоенных награды в этом году, стал Юрий Дарман, профессиональный биолог, кандидат биологических наук и заслуженный эколог РФ.

 

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«Эта награда – заслуженное признание успеха и впечатляющей программы по сохранению амурского тигра в России. Опыт этой программы показывает, что при наличии политической воли, научном подходе и безустанной работе в полях мы можем сохранить редкие виды, а вместе с ними – природу, планету и наше будущее», – отметил генеральный директор международного секретариата WWF Марко Ламбертини.

«Мы гордимся тем, что первым россиянином, удостоенным этой престижной международной премии, стал представитель WWF России. Юрий Дарман внес значительный вклад в сохранение биологического разнообразия Дальнего Востока. При его участии в регионе были созданы многие особо охраняемые природные территории, разработаны и реализованы национальные стратегии по сохранению дальневосточного леопарда, амурского тигра и дальневосточного аиста, впервые в России осуществлен лесо-климатический проект и сделано многое другое», – отметил Игорь Честин, директор WWF России.

Юрий Дарман последние 15 лет возглавлял в WWF программу Амурского экорегиона, который охватывает территории Амурской, Еврейской областей, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев, общей площадью около 1 млн кв. км. Под руководством Ю. Дармана в рамках Амурской экорегиональной программы WWF удалось увеличить вдвое площадь заповедников, национальных парков и заказников. При этом четверть всех мест обитания амурского тигра была взята под охрану, а дальневосточный леопард отступил от грани полного исчезновения, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

«Всю свою жизнь я посвятил реке Амур, сохранению ее свободного течения и уникального биоразнообразия. В условиях быстрого развития инфраструктуры по обе стороны российско-китайской границы необходимо срочно найти баланс между экономикой и экологией, между людьми и природой», – отметил лауреат премии Midori 2016 Юрий Дарман.

«Мы находимся на передовой линии, пытаясь спасти для человечества последние островки дикой природы. Это непросто – жить и работать в нашем регионе, и не потому, что здесь морозы и снега, комары и клещи, бездорожье и непроходимые хребты. А потому, что порой охватывает отчаянье из-за непонимания властей, безразличия местных жителей, разрушения результатов многолетних трудов. Поэтому так важно признание нашей работы международным природоохранным движением. Премия MIDORI является высочайшей наградой за выполнение задач Конвенции по сохранению биоразнообразия, и я чрезвычайно благодарен за столь высокую оценку моей работы и усилий Всемирного фонда дикой природы», – говорит Юрий Дарман.

Юрий Александрович является известным российским природоохранником, лидером и вдохновителем программы сохранения Амурского Экорегиона. Он сумел интегрировать научный подход и традиционные знания в комплексную программу по сохранению биоразнообразия под флагом таких видов, как дальневосточный леопард, амурский тигр и дальневосточный аист. Во многом благодаря его усилиям популяции этих видов восстановились и сформирована система особо охраняемых природных территорий.

Премия MIDORI была учреждена в 2010 году. Среди ее лауреатов – федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Вручение премии MIDORI состоится в декабре 2016 года в городе Канкун (Мексика) во время 13-й Конференции сторон Конвенции по сохранению биоразнообразия (COP 13). 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: награда  wwf 



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