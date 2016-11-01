Приморцы не ищут корни

Компании, предлагающие услуги по составлению родословной, на Дальнем Востоке можно пересчитать по пальцам

Процесс поиска информации о своих предках в последнее время значительно облегчают оцифрованные и доступные в виртуальном пространстве архивы: метрические книги, ревизские сказки, переписные листы. Конечно, говорить о централизованной базе данных преждевременно, но тенденция уже наметилась. Эксперты считают, что благодаря доступности документов интерес к истории собственного рода у россиян возрастет. Пока же составлением родословной занимаются единицы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Наибольшее развитие генеалогический бизнес получил на западе России, особенно в Москве и Санкт-Петербурге: в столицах насчитывается около десятка компаний, предлагающих услуги по составлению родословной. На Дальнем Востоке таких предприятий единицы, поскольку и спрос в разы меньше. Поэтому в регионе сформировалось сообщество частных генеалогов, которые выполняют заказы разной степени сложности. Среди них есть историки, местные исследователи, краеведы, сотрудники архивов, а также просто въедливые люди, увлеченные родословием.

Семейные архивы

Поскольку методика генеалогических услуг не регламентирована, каждый исследователь работает на рынке, как умеет. Впрочем, все генеалоги сходятся в одном: составление родословной – крайне трудоемкий и долгий процесс. Складывается он из нескольких этапов работы. Первый является наиболее простым – это опрос ближайших родственников, сбор семейных фотографий и документов (свидетельства о рождении, браке, дипломы об образовании, награды и прочее). Полученную по каждому предку информацию исследователь систематизирует при помощи обычной тетради либо специальных сайтов и программ. «После первого этапа становится понятно, до какого предка генеалогическое древо уже известно. У среднестатистического жителя России информация о семье завершается на третьем поколении, то есть на бабушках и дедушках. Хотя есть и исключения: некоторые осведомлены еще и о прадедах и прабабушках», – поделилась Надежда КНЯЗЕВА, владелица компании «Архивариус».

Бывают ситуации, когда исходного материала очень мало. В этом случае найти новые данные помогают интернет-источники – например, генеалогические сайты. Можно использовать и другие открытые базы: адресные бюро, телефонные базы городов, Книги Памяти погибшим в Великую Отечественную войну, Книги Памяти жертв политических репрессий. Анализ нужных фамилий позволит выявить места проживания семейств-однофамильцев, а современные базы данных подтвердят, живут ли они еще на этой территории. Таким образом, исследователь может обнаружить родственные связи, ведь далеко не все семьи в полном составе покинули родовые гнезда. С помощью мессенджеров можно попробовать наладить связь с дальними родственниками и разузнать больше информации о своей семье.

Бумажная работа

Большинство генеалогов-любителей останавливаются уже на первом этапе: не хватает терпения либо времени. Впрочем, более упорный исследователь, порывшись в семейных архивах, переходит ко второму этапу – поиску документов из сторонних источников. Отталкиваться придется от даты последней информации о предке. Например, если родственник родился, умер или женился после 1917 года, то за документами придется обращаться в ЗАГС. У ЗАГСов есть специальный архивный отдел либо архивное управление, где могут быть собраны свидетельства по одному городу или же целому муниципальному району. Работать можно не только с местными, но и списываться с учреждениями из других регионов.

«Следует учитывать один нюанс: ЗАГСы требуют документы, подтверждающие родство с человеком, о котором вы запрашиваете информацию, – говорит Надежда Князева. – В этом случае понадобятся не только свидетельство о рождении и паспорт исследователя, но и другие документы: свидетельство о браке родителей, свидетельство о рождении матери, отца, свидетельство о браке бабушки, дедушки и так далее. Если в каком-либо из перечисленных документов была допущена ошибка в фамилии или имени, ЗАГС не удовлетворит запрос».

Информацию о родственниках, родившихся или вступивших в брак до революции, можно найти в архиве. В отличие от ЗАГСов, архив позволяет работать непосредственно с документами и подтверждения родства не требует. Чаще всего в это учреждение обращаются для получения выписки из метрической книги или ревизских сказок о рождении, браке, смерти. Если необходима информация из архива другого региона или страны, с ним тоже можно вступить в переписку. Впрочем, в работе с архивами также есть свои нюансы. Например, при оформлении запроса необходима точность: недостаточно указать только регион, необходимо знать еще и населенный пункт, где проживал родственник. Если же документы будут в ветхом состоянии, информации по ним не выдадут, а реставрация обойдется очень дорого – до нескольких тысяч долларов.

Даже если бумаги будут в хорошем состоянии, архивы не станут отвечать на запросы без предоплаты. Так, в государственном учреждении ориентировочная стоимость исследования, в котором указаны лишь прямые предки по мужской линии (отец, дед, прадед и т.д.), может составить от 3000 до 12000 рублей. Стоимость родословия, в котором указаны не только прямые предки, но и братья и сестры каждого из них, колеблется от 3000 до 23000 рублей.

«Процесс осложняется и тем, что не у каждого ЗАГСа или архива есть электронная почта. И даже если она существует, не все учреждения будут переписываться в интернете – велика вероятность, что они направят вам ответ почтой, – предупреждает Князева. – Впрочем, исследователь всегда может самостоятельно приехать в архив и значительно быстрее получить интересующую информацию».

Приезжий регион

Работа генеалогов на Дальнем Востоке осложняется и тем, что регион заселен в основном приезжими, поэтому поиски корней могут затянуться. «Дальневосточный край активно заселялся переселенцами-крестьянами, ссыльными поселенцами, отставными солдатами и забайкальскими казаками. Немалую часть уходящих на восток людей составляли сектанты, раскольники. Дальний Восток привлекал условиями жизни: с одной стороны – хорошими возможностями для хозяйствования, с другой – религиозной свободой и отсутствием в первые десятилетия воинской повинности, податей, опеки со стороны местных властей», – рассказал Михаил ВЫЛЕГЖАНИН, историк.

Помимо российских предков житель Дальнего Востока легко может обнаружить и иностранных родственников. Как считают некоторые исследователи, при заселении дальневосточных земель встретились два колонизационных потока – русский и стихийно сформировавшийся иностранный. «Китайцы, маньчжуры (дючеры) и дауры обитали на территории Амуро-Зейской равнины, временно пришлые китайцы – в Уссурийском крае, манегры и бирары – в Амурской области. В эти же годы совершалась иммиграция корейцев в пределы России, вызванная перенаселенностью Корейского полуострова и царящими там нищетой и голодом», – отметил Вылегжанин.

Составление генеалогического древа семьи может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. По словам Князевой, в среднем на воссоздание цепочки до семи поколений жителя Дальнего Востока уходит около полутора лет. «Успех генеалогического поиска зависит от многих факторов, и он может быть затруднен на любом этапе. Связано это с неполной сохранностью документов, сложностями административно-территориального деления, закрытостью некоторых архивов и их фондов», – утверждает директор компании «Архивариус». Именно поэтому характерной чертой генеалогических исследований является неопределенность сроков. Никто не скажет заранее, когда процесс закончится и до какого колена удастся воссоздать родословную.

Насколько сложно точно обозначить сроки, настолько же непросто установить фиксированные расценки. Исследователь не может заранее определить стоимость работ, потому что не знает, как глубоко придется «копать». Результат зависит не только от опыта специалистов, занятых в проекте, но и от простого везения. Именно поэтому стоимость составления родословной может колебаться от 200 тыс. рублей до нескольких миллионов. Из-за высоких цен услуги генеалогических бюро может позволить себе только небольшая прослойка населения. Именно поэтому поиском своих корней многие занимаются самостоятельно, превращая процесс в хобби.

СОВЕТ

Андрей ПЯТНОВ, генеалог, руководитель группы в научном издательстве «Большая Российская энциклопедия»:

- Любой человек способен успешно сам заниматься генеалогическими исследованиями. Можно действовать путем запросов. Стоимость их варьируется от нескольких сотен рублей до нескольких десятков тысяч, все зависит от сути запросов. Одно дело, если вы просите архив лишь уточнить дату рождения человека, и совсем другое, если запрашиваете данные о семье Ивана Ивановича Иванова из материалов 8-й, 9-й и 10-й ревизий (подушных переписей). Они охватывают период с 1833 по 1859 годы.

Если предки жили рядом с местом вашего проживания, то проще и гораздо интереснее действовать самому. Хотя может встретиться много препятствий. Например, среди предков обнаружится питомец воспитательного дома. Кем он был рожден - никто никогда не узнает. Или оказывается, что крестьянин приобретен помещиком непонятно откуда.

Перед походом в архив важно максимально полно собрать все доступные сведения на протяжении XX века, протянув ниточку до времен Российской империи. Если этого нет, надо искать зацепки в биографиях ближайших родственников, в материалах личных дел по месту работы или в архивах ЗАГСов либо в домовых книгах, которые, как правило, сохраняются в архивах органов городского самоуправления.

После «перехода» в начало XX века дальнейшие поиски зависят от социальной принадлежности предков и от того, где они жили.

Наталья КОМИССАРОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.