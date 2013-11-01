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В летных частях Приморского края появятся девушки-офицеры

01 Ноября 2013, 13:41 | Приморье

Впервые в летные части Восточного военного округа прибывают лейтенанты-девушки - специалисты по управлению воздушным движением. Они будут проходить военную службу на должностях диспетчеров в летных частях в Забайкальском и Приморском краях и в Сахалинской области.

Для молодых офицеров в воинских частях Восточного военного округа созданы все условия для комфортного прохождения. В гарнизонах имеется необходимый фонд служебного жилья. По прибытию в подразделение для качественного становления в должности за каждым офицером будут закреплены опытные инструкторы – наставники.

Наиболее подготовленные лейтенанты уже в зимнем периоде обучения 2014 года смогут принять участие в летно-тактических учениях, а также в авиационном обеспечении мероприятий боевой подготовки войск Восточного военного округа.

Осенью 2013 года летные части Восточного военного округа пополнят более 70 выпускников Центров летной подготовки ВВС России. Молодые лейтенанты будут назначены на летные должности в подразделения истребительной, транспортной и армейской авиации.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Группа информационного обеспечения ВВО
Теги: армия  кадры  ВВС  ВВО 



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