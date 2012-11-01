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Эксперты покидают пока не созданное Открытое правительство Приморья

01 Ноября 2012, 06:48 | Приморье

Пожалуй, самая громкая инициатива нового губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО - создание Открытого правительства - оказалась в глубоком кризисе. Примерно 40% участников рабочей группы, созданной губернатором для формирования общественных экспертных советов, Общественной палаты и иных коллегиальных органов, ушло.

Одной из знаковых фигур в общественных инициативах стала управляющий партнер Тихоокеанского института регионального развития Марина БАРИНОВА, к которой и обратился «ЗР» с просьбой пояснить причины ее выхода. 

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- Почему и как вы стали участницей проекта по созданию Открытого правительства, каковы были ваши мотивы?

- Хороший вопрос. Возможно, одна из ключевых причин кризиса нашей группы в том, что изначально никто не спрашивал про мотивы каждого из нас. Меня, например, в административном порядке поставили в известность, что распоряжением губернатора я включена в состав рабочей группы, и предложили явиться на встречу группы с губернатором. Действуя как исследователь, на этой встрече я обратилась к губернатору с тремя вопросами. Он дал ответы, означающие для меня его готовность к изменениям.

Например, на мой тезис о недоверии выборной системе в связи с тем, что в краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса подрабатывают за деньги из краевого бюджета люди с замаранной репутацией, типа бывшего вице-губернатора ШЕМЕЛЕВА, губернатор поблагодарил за обозначение резонансных фамилий. На мое предложение сделать Общественное телевидение Приморья действительно общественным, используя управленческие механизмы формирования Попечительского совета ОТВ из авторитетных журналистов-профессионалов и представителей различных общественных групп, - тут же было дано поручение вице-губернатору «так и сделать». На мой рассказ об игнорировании мнения общественных экспертов Александром ЗУБРИЦКИМ, занимающим должность директора департамента образования и науки, тут же вице-губернатору было велено «обратить на это внимание».

Да, я отнеслась к проекту как к возможности влияния. Тогда, 16 июня, диалог с губернатором показался мне откровенным и ответственным. Про откровенность я, быть может, не ошиблась. А вот с ответственностью губернаторской стороны поторопилась. Ни на одно критическое суждение не последовало реакции в виде действий, направленных на изменения.

- Однако четыре месяца вы работали в группе. Что делали все это время?

- Прошедшие четыре месяца работала над формированием общественных экспертных советов Приморья. 29 августа в кругу региональных экспертов губернатор обсудил наши предложения и принял их.

Или посторонним вход запрещен

- Так в чем же причина вашего выхода из группы?

- Через месяц после состоявшегося обсуждения администрация края стала осуществлять совсем иные действия по формированию общественных экспертных советов, проигнорировав ключевой, на мой взгляд, шаг - создание публичного пространства в нашем крае, где активные круги свободно и не нервно обсуждали бы региональные проблемы. Через это люди самоопределялись бы и по отношению к власти, и друг к другу, и к своему участию в коллегиальных органах. Я - за последовательность и вдумчивость. Кампанейщина в деле развития общественных связей только вредит.

Надо ездить по краю, встречаться с людьми, выяснять их настоящие потребности и интересы. Да, на это уйдет много времени. Но это будет настоящим диалогом, а не его имитацией в интернете на двух сайтах, дублирующих друг друга. Показуха зашкалила. Реальную опору для себя губернатор создал из безответственных за судьбу края гастролеров, именуемых крутыми политтехнологами. Это не моя колея.

- Какая атмосфера сложилась в рабочей группе?

- Треть группы - это либо чиновники, либо руководители подведомственных бюджетных структур. Конечно, никто из них не вышел из группы и не выйдет. Они самостоятельных решений не принимают. Их всегда будут устраивать частично принятые решения. Ряд участников группы меня просто пленил - своей позицией, своей общественной мудростью, своей верностью Приморью. Знаете, я благодарна губернатору, что, включив в состав рабочей группы, он познакомил меня с этими людьми. Большую тревогу вызвало отсутствие своей точки зрения у молодых участников группы. Они либо молчаливо отсиживаются, либо молча соглашаются с большинством, никак не проявляя себя. Возможно, они там для статуса, но не для дела. И это страшно. Думаю, именно их имена в последующем мы увидим как минимум - рядом с власть имущими, как максимум - в роли власть имущих.

- Кто реально управляет процессом формирования Открытого правительства?

- Не ждите от меня ответа про самоорганизанизацию и самоуправление группы. Этого не случилось и не могло случиться по разным причинам. На часть из них я уже указала. Не ждите от меня ответа про недавно назначенного вице-губернатора Алексея СУХОВА. Алексею Николаевичу это вменили, предложив в помощь пару ресурсов - департамент организационной работы и лихих политтехнологов. Но как может быть ресурсом кадровый состав департамента, не имеющий ни целей, ни воли, ни компетенций в деле развития общественных связей? Годами в администрации края формировался состав, боящийся говорить правду и делать правильно. Мышца открытости у них атрофирована. А тут им вдруг поручили заниматься тем, против чего они всегда были.

При таком подходе размывается ответственность и за сделанное, и за неделаемое. А центры принятия решений смещаются за кулисы. И в этом смысле я смею утверждать, что не мы, принявшие решение о выходе из губернаторской группы, саботируем движение в сторону открытости региональной власти. Чиновники дискредитируют это движение.

- А какое личное участие губернатор принимает в работе по реализации общественных инициатив?

- В период моего пребывания в группе - губернатор весьма часто общался с нами. Зачастую он был очень интересным собеседником. Из его суждений складывалось мое доверие ему. Но если за словами не следуют поступки…

Беседовал Олег ЖУНУСОВ.

Автор: Олег Жунусов
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