Запрещена навигация маломерных судов на морских акваториях Приморского края

С 1 ноября закрыта навигация маломерных плавательных средств, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России, в прибрежной части моря.

Запрет наложен в соответствии с «Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах в Приморском крае».

Навигация на несудоходных внутренних водных путях Приморья разрешена до периода ледостава. Контроль будет осуществляться силами и средствами ГИМС МЧС России по ПК.

Специалисты напоминают владельцам маломерных судов, что нарушители правил эксплуатации судов будут наказаны административными штрафами.