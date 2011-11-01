Как увязать зарплату с платежами за тепло в Приморье

Разъяснить это медики Кавалеровского района просят своих депутатов. И приводят пример. Зарплата у врача-психиатра кавалеровской ЦРБ Василия ЛУКЬЯНОВА – 13 тыс. рублей. У его супруги-педагога – 10 тыс. А только за отопление их трехкомнатной квартиры семья отдает 7 тыс. рублей. За все коммунальные услуги выходит около 10 тыс. – это зарплата жены. Хорошо еще, дети у них взрослые, живут отдельно. Сын уже сам зарабатывает на жизнь, а вот дочери-студентке еще помогать надо.

«Живем от зарплаты до зарплаты», - констатирует Лукьянов. Его медсестра Любовь Николаевна получает еще меньше. Оклады медсестер – 2-3 тыс. А квартплату надо платить каждый месяц…. Вот почему медработники, ветераны и пенсионеры здравоохранения Кавалеровского района разместили в местных СМИ публичное обращение к властям всех уровней. Доктора просят помочь им в решении вопроса об оплате комуслуг в полном объеме – на 100%, как это было раньше, а не на 30%, как сейчас.

«В течение 15 лет мы не можем добиться справедливости. Краевое управление социальной защиты населения ответило нам, что право на ежемесячную денежную выплату устанавливается в соответствии со ст. 14 закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан…»,- пишут медики.

Ежемесячная денежная выплата устанавливается в следующих размерах: медработникам, проживающим в муниципальном жилом фонде без центрального отопления или находящегося в частной собственности, – 340 рублей. В течение 7 лет льгота была повышена до 470 рублей. А машина дров сегодня стоит 10-12 тыс. рублей. Вот и проживи. Медработникам, проживающим в муниципальном жилом фонде с центральным отоплением, платят 980 рублей, в течение 7 лет льгота повышена до 1300 рублей. Между тем отопление 1-комнатной квартиры стоит сейчас 3,5 тыс. рублей., 2-комнатной – 5,5-6 тыс., 4-комнатной – 7-8 тыс. рублей. Пенсии медработников и коммунальные тарифы несопоставимы. Как жить?..

Далее медработники отмечают, что в п. 21 постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 5 июля 1968 года «О мерах по дальнейшему улучшению здравоохранения…» за врачами-пенсионерами, средним медперсоналом и проживающими с ними членами семей сохраняется право на бесплатные квартиры с отоплением и освещением. Закон этот не отменен, значит, деньги выделяются? Так куда же они уходят? Совет ветеранов медицинских работников района просит разобраться с этим вопросом.

Письмо докторов передано в Думу района для изучения подготовки законодательной инициативы.