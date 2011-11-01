www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
ЖКХ
Распечатать

Как увязать зарплату с платежами за тепло в Приморье

01 Ноября 2011, 23:58 | Приморье

Разъяснить это медики Кавалеровского района просят своих депутатов. И приводят пример. Зарплата у врача-психиатра кавалеровской ЦРБ Василия ЛУКЬЯНОВА – 13 тыс. рублей. У его супруги-педагога – 10 тыс. А только за отопление их трехкомнатной квартиры семья отдает 7 тыс. рублей. За все коммунальные услуги выходит около 10 тыс. – это зарплата жены. Хорошо еще, дети у них взрослые, живут отдельно. Сын уже сам зарабатывает на жизнь, а вот дочери-студентке еще помогать надо.

«Живем от зарплаты до зарплаты», - констатирует Лукьянов. Его медсестра Любовь Николаевна получает еще меньше. Оклады медсестер – 2-3 тыс. А квартплату надо платить каждый месяц…. Вот почему медработники, ветераны и пенсионеры здравоохранения Кавалеровского района разместили в местных СМИ публичное обращение к властям всех уровней. Доктора просят помочь им в решении вопроса об оплате комуслуг в полном объеме – на 100%, как это было раньше, а не на 30%, как сейчас.

«В течение 15 лет мы не можем добиться справедливости. Краевое управление социальной защиты населения ответило нам, что право на ежемесячную денежную выплату устанавливается в соответствии со ст. 14 закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан…»,- пишут медики.

Ежемесячная денежная выплата устанавливается в следующих размерах: медработникам, проживающим в муниципальном жилом фонде без центрального отопления или находящегося в частной собственности, – 340 рублей. В течение 7 лет льгота была повышена до 470 рублей. А машина дров сегодня стоит 10-12 тыс. рублей. Вот и проживи. Медработникам, проживающим в муниципальном жилом фонде с центральным отоплением, платят 980 рублей, в течение 7 лет льгота повышена до 1300 рублей. Между тем отопление 1-комнатной квартиры стоит сейчас 3,5 тыс. рублей., 2-комнатной – 5,5-6 тыс., 4-комнатной – 7-8 тыс. рублей. Пенсии медработников и коммунальные тарифы несопоставимы. Как жить?..

Далее медработники отмечают, что в п. 21 постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 5 июля 1968 года «О мерах по дальнейшему улучшению здравоохранения…» за врачами-пенсионерами, средним медперсоналом и проживающими с ними членами семей сохраняется право на бесплатные квартиры с отоплением и освещением. Закон этот не отменен, значит, деньги выделяются? Так куда же они уходят? Совет ветеранов медицинских работников района просит разобраться с этим вопросом.

Письмо докторов передано в Думу района для изучения подготовки законодательной инициативы.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru