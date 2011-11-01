ВГУЭС снова в лидерах рейтинга

Один из немногих плюсов введения ЕГЭ – возможность в цифрах померить уровень знаний поступающих в университеты абитуриентов. Мониторинг всех российских вузов на предмет качества будущих студентов третий год проводит Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Результаты публикуются в рейтинге «Качество приема в вузы», который дает точные сведения, какие университеты выбирает сегодня интеллектуальная элита России.

Первые места в рейтинге стабильно занимают ведущие университеты европейской части России, в основном Москвы и Санкт-Петербурга: МГИМО, МФТИ, НИУ ВШЭ, СПбГМУ им.Павлова. И это вполне объяснимо: ЕГЭ там школьники сдают уже в течение десяти лет, тогда как у нас, в Приморье, только три года. Но и приморским вузам вполне есть чем гордиться. Согласно данным рейтинга, одним из лидеров по количеству детей с самым высоким баллом ЕГЭ в этом году в крае стал Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. Причем он опережает многие престижные университеты центральной части России: Московский автомобильно-дорожный институт, Смоленский, Астраханский, Иркутский государственные университеты (с результатами рейтинга можно ознакомиться на www.vvsu.ru/latest/article/10140337/reyting_rossiyskih_vuzov_vgues/).

- Это прекрасный результат, - отмечает Ответственный секретарь приемной комиссии ВГУЭС Светлана КЛИМЕНКО. - Другие приморские вузы в связи с увеличением бюджетных мест понизили средний балл ЕГЭ, нам же удалось не только сохранить, но и повысить. И это еще одно доказательство того, что позиции ВГУЭС как стабильного, быстро развивающегося университета год от года только крепнут. Старшеклассники, которые приходят к нам заниматься по дополнительным образовательным программам, могут сделать осознанный выбор, в том числе даже те, кто поступает с компенсацией стоимости обучения.

Подготовка высокопрофессиональных специалистов, востребованных на рынке труда, успешных в построении карьеры, - приоритетная задача ВГУЭС. Присужденная в 2009 году премия Правительства РФ в области качества только подтвердила правильность выбранного пути и позволила не снижать обороты. Сегодня курс на качественную подготовку выпускников успешно реализуется на всех уровнях: от практикоориентированности образовательных программ до инновационных технологий управления кампусом. И качественный набор абитуриентов в этом году – также заслуга самого университета, который последовательно реализует целый комплекс образовательных программ для старшеклассников, начиная готовить успешных выпускников еще до того, как они станут студентами.