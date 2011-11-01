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Судьбу филиала ДВФУ решали в Арсеньеве

01 Ноября 2011, 23:22 | Приморье

В Арсеньеве с рабочим визитом побывала делегация руководства Дальневосточного федерального университета во главе с ректором ДВФУ Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ. В состав делегации вошли проректор по учебной и воспитательной работе университета Владимир КУРИЛОВ, проректор по науке и инновациям Анвир ФАТКУЛИН и другие представители администрации университета.

Делегация ДВФУ посетила цеха авиакомпании «Прогресс» и завода «Аскольд», где установлено современное оборудование. В этих цехах работает много молодежи, в том числе и выпускники АрТИ – филиала ДВГТУ. Затем в конференц-зале ОАО ААК «Прогресс» состоялся круглый стол, в работе которого приняли участие представители ДВФУ, администрации и Думы Арсеньевского городского округа, предприятий города, директора арсеньевских филиалов вузов и техникума.

Первый заместитель главы Арсеньевского городского округа Владимир КНИЖНИК представил основные направления экономической и инвестиционной политики на территории Арсеньевского городского округа.

- По данным Центра занятости предприятиям Арсеньева в первую очередь требуются представители инженерных специальностей: инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, - отметил первый заместитель главы Арсеньевского городского округа В. Книжник и обратился к ректору ДВФУ с просьбой: - В связи с востребованностью выпускников на местном рынке труда прошу вас сохранить подразделение ДВФУ в г. Арсеньеве. Необходимость филиала ДВФУ на территории Арсеньевского городского округа также обусловлена географическим положением города – в нашем городе обучаются студенты из северных регионов Приморского края и близлежащих районов (Анучинский, Яковлевский, Чугуевский, северные районы Приморского края). Наличие филиала ДВФУ в городе позволит значительно повысить качество практической подготовки кадров для заводов «Прогресс» и «Аскольд», а также сохранить и увеличить численность постоянного населения г. Арсеньева.

В своем выступлении директор филиала ДВГТУ Юрий ОГНЕВ рассказал в целом о филиалах арсеньевских вузов. Показательно, что сегодня среди студентов АрТИ около половины – приезжие из северных регионов края и близлежащих районов. Говоря об организации учебного процесса, Юрий Федорович отметил, что студенты института имеют возможность проходить практику на «Прогрессе» и «Аскольде», а также на Уссурийском локомотивном заводе, энергоснабжающих предприятиях. При этом 97% выпускников АрТИ остаются работать в нашем регионе, все молодые инженеры трудоустроены. На «Прогрессе» сегодня работают 244 выпускника АрТИ, плюс 119 работников завода получают заочное образование в стенах этого учебного заведения. На «Аскольде» работают 62 выпускника АрТИ.

О кадровых проблемах ОАО «Аскольд» в период технического перевооружения, трудоустройстве выпускников местных вузов и потребности в молодых кадрах рассказал заместитель технического директора ОАО «Аскольд» Андрей СЕМЕНОВ. Как отметил Андрей Павлович, сложно привлечь на завод выпускников других вузов – из Хабаровска, например. Всего за последнее время на «Аскольд» пришли лишь три иногородних специалиста, остальные – все арсеньевские.

Выступление управляющего директора авиакомпании «Прогресс» Юрия ДЕНИСЕНКО было посвящено роли технических образовательных учреждений Арсеньева в развитии предприятия и в выполнении государственного оборонного заказа. Как рассказал Юрий Петрович, на сегодняшний день численность персонала на предприятии составляет 5 500 человек и в будущем ее планируется увеличить до 7 тысяч. Приоритетными направлениями для предприятия станут литейное и механосборочное производства, производство металлопокрытий, деталей и агрегатов авиационной техники. И здесь не обойтись без грамотных, квалифицированных кадров авиационного профиля, которые и готовит сегодня арсеньевский филиал ДВГТУ.

В своем докладе ректор ДВФУ Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ отметил, что принято решение привести в соответствие число филиалов ДВФУ. О филиале ДВФУ в Арсеньеве ректор высказался так: «Для меня очень важно, что в вашем городе у филиала есть партнер – авиакомпания «Прогресс». Такой случай – уникальный для Приморья. Меня порадовало, что я увидел и на «Прогрессе», и на «Аскольде». Понравилось, что в процессе обучения студентов используется заводское оборудование, лаборатории».

На местах создаются рабочие группы, которые будут решать судьбу каждого филиала. Такая группа будет создана и в Арсеньеве.

Автор: Татьяна Курочкина
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