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В Приморье создадут парк природы Дальнего Востока
Парк природы Дальнего Востока получил статус резидента ТОР и будет располагаться на 16 гектарах
В Приморье, в субботу, 29 сентября, на острове Русский состоялась церемония закладки первого камня парка природы Дальнего Востока и музея амурского тигра. В мероприятии приняли участие вице-премьер – руководитель аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко, вице-премьер Алексей Гордеев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко.
Во время торжественной церемонии закладки камня в районе бухты Новик Константин Чуйченко, который также является председателем Наблюдательного совета Центра "Амурский тигр", поблагодарил спонсоров и всех неравнодушных к вопросу сохранения краснокнижного хищника.
"Мы уже получили статус резидента ТОР, парк будет располагаться на 16 гектарах, нести просветительскую функцию, прежде всего, по сохранению амурского тигра. Накануне в селе Красный Яр мы открыли стационарный комплекс, заложили капсулу под здание будущей почты и памятник Дерсу Узале. Эта работа проводится благодаря всем неравнодушным людям", – сказал Константин Чуйченко.
В свою очередь, Олег Кожемяко отметил, что главная цель парка природы – сохранить популяцию амурского тигра, который является достоянием не только Приморья, но и всего Дальнего Востока.
"Создание данного парка – это новый шаг в сохранение животных, которые не могут жить в дикой среде. Через три года здесь для них будут созданы самые комфортные условия, также будут построены образовательный центр и музей. Парк станет украшением острова Русский, любимым местом отдыха для жителей и гостей края", – отметил он.
Планируется, что в парке будут содержаться амурские тигры, которые по той или иной причине не могут быть возвращены в дикую природу. При этом условия содержания будут максимально приближены к естественной среде обитания. Также в парке планируется открыть общественные пространства, научно-исследовательский кластер и образовательные площадки.
Музей амурского тигра будет посвящен истории изучения и сохранения редкого хищника. К формированию интерактивной экспозиции будут привлечены представители как российского, так и международного музейного и природоохранного сообществ.
Олег Кожемяко поблагодарил руководство "Амурского тигра" за большую работу по увеличению популяции краснокнижного животного, помощи жителям отдаленных территорий.
"Благодаря вам создаются условия для комфортного проживания лесничих, жители отдаленных территорий получают новые амбулатории, больницы, почты", – обозначил он.
Отметим, что закладка первого камня парка природы Дальнего Востока и музея амурского тигра состоялось в рамках празднования Дня тигра, который отмечается в Приморье уже в 19-й раз.
Основные праздничные мероприятия пройдут в воскресенье, 30 сентября. День тигра начнется в полдень с традиционного карнавального шествия от Покровского парка до центральной площади Владивостока, на которой в течение всего дня будут работать анимационные площадки, состоится презентация специализированной техники. Кульминацией праздника станут концерты рок-групп "Несчастный случай" и "Чайф", стать зрителями которых смогут все желающие.
Организаторами Дня тигра выступают Центр "Амурский тигр", Администрации Приморского края и Владивостока.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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А когда сдеделают Парк Человека???