Содержание Золотого моста пробило дыру в бюджете Приморья

Содержание и обслуживание Золотого моста во Владивостоке ежегодно обходится бюджету Приморского края почти в 170 млн рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Сумма для региона является довольно высокой, поэтому краевая администрация направила Минтранс России предложение о возможной передаче объекта в федеральную собственность, пишут «Известия».

«Годовые затраты на содержание Золотого моста составляют 123 млн рублей, на охрану объекта уходит более 46,63 млн рублей в год», — сказал РИА PrimaMedia и.о. начальника отдела департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Вячеслав Капалин.

Напомним, вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке был построен в рамках программы подготовки города к проведению саммита АТЭС. Движение по нему открыто в августе 2012 года. В строительство Золотого моста было вложено 20,8 млрд рублей. Мост должен был дать толчок к развитию острова Русский. Однако реальность оказалось иной. Так, до сих пор идут бесконечные тяжбы с Минобороны РФ, которое не хочет отдавать свои земли на острове. Так и не родившись, на острове умерла особая экономическая зона – не нашлось ни одного (!) инвестора, желающего вложить свои средства в развитие Русского. Строительство жилых микрорайонов, включая скандально известный ЖСК «Остров», на острове так и не началось. Различные торги и конкурсы на объекты и земельные участки на острове, если и происходят, то, как правило, заканчиваются бесконечными разборками. А очевидное, казалось бы, достижение – Дальневосточный федеральный университет, погряз в бесконечных оргпертурбациях и коррупционных скандалах. Вместо развития, вуз откровенно деградирует – уволены тысячи преподавателей, студенты уже устраивают акции протеста, пытаясь заселится в общежития, места в которых сегодня заняты кем угодно.

Пока единственный, пожалуй, очевидный плюс строительства моста - владивостокцы открыли для себя новую зону отдыха, да и то и здесь без конца вспыхивают скандалы, то с уборкой мусора на острове, то с незаконным взиманием платы за въезд на пляжи и пр. И на фоне всего этого, еще и счета на сотни миллионов рублей на содержание гигантского сооружения с сомнительным пока функционалом.

Фото Андрея САВИНА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.