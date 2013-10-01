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Более 1 500 приморцев получили статус Ветерана труда
1 598 жителей края получили почетное звание «Ветеран труда Приморского края». По информации краевого департамента труда и социального развития, еще 30 пакетов документов находятся на рассмотрении специалистов.
Получить звание «Ветеран труда Приморского края» могут граждане, у которых нет федерального звания «Ветеран труда». Требования к стажу - не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Для оформления регионального ветеранского статуса необходимо наличие одной из перечисленных грамот: от высшего должностного лица Приморского края, высшего органа исполнительной власти Приморского края, органа законодательной власти Приморского края, органов государственной власти Приморского края, действовавших до принятия Конституции РФ 12 декабря 1993 года. В качестве меры социальной поддержки «Ветеранам труда Приморского края» установлена ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей. На эти цели в краевом бюджете предусмотрены 29,4 млн рублей.
По вопросам получения почетного звания следует обращаться в территориальные отделы социальной поддержки или «единые окна» по месту жительства.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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