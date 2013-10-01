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В Приморье арест автотранспорта должников поставлен на поток
Жительница Приморья, задолжавшая около 200 тысяч рублей, долгое время скрывалась от судебных приставов. Расстаться с деньгами ее побудил арест уже второго транспортного средства.
В отделе судебных приставов по городскому округу Спасск-Дальнему и Спасскому муниципальному району было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки К., которая задолжала более 19 тысяч рублей страховых взносов в пользу Пенсионного фонда РФ, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба Управления ФССП России по Приморскому краю.
Кроме того, в отделе судебных приставов находится еще 16 исполнительных производств в отношении данного должника. Общая сумма долга гражданки К. составила около 200 тысяч рублей, из которых 13 тысяч – исполнительский сбор.
Добровольно расставаться с деньгами должник не собиралась, от встреч со служителями закона всячески уклонялась: на прием к судебному приставу-исполнителю не являлась, в квартиру для проверки имущественного положения не впускала.
При проведении розыскных мероприятий судебный пристав выяснил, что гражданка К. является владелицей транспортного средства Митсубиси Паджеро Мини. Автомобиль был арестован и по истечению срока, положенного для уплаты долга, был передан на реализацию.
В конце сентября судебный пристав-исполнитель в очередной раз выехал по месту жительства должника. Во дворе дома был припаркован автомобиль Митсубиси Кантер, принадлежащий гражданке К. на праве собственности. Так как должник в очередной раз не открыла дверь судебному приставу, данное транспортное средство было арестовано без присутствия владелицы. После проведения исполнительных действий автомобиль на эвакуаторе доставили на арестплощадку.
Через день гражданка К. полностью погасила долги, выплатила исполнительский сбор и заплатила 3 тысячи 800 рублей за понесенные расходы, связанные с транспортировкой и хранением транспортного средства.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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