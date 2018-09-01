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Первоклассники посадили во Владивостоке Аллею в честь самих себя
День знаний отметили в школах Приморья
Первый школьный звонок в новом учебному году прозвенел во всех уголках Приморья в субботу, 1 сентября. С Днем знаний учеников поздравили заместители главы региона Андрея Тарасенко. После праздничной линейки первоклассники высадили деревья около своих школ.
В этом году в Приморье за парты сядут 196 266 ребят, более 20 тысячи из них – первоклассники. С радостным событием маленьких жителей Приморья поздравили вице-губернаторы, а также руководители департаментов Администрации края.
Так, в школе №25 Владивостока к ребятам обратилась вице-губернатор, курирующая вопросы образования, Ирина Мануйлова.
«Первое сентября – особый праздник, который с нетерпением ждут в каждой семье, где есть школьники. Пусть для вас, ребята, он станет ярким, необычным и принесет много нового и интересного», – пожелала школьникам заместитель руководителя края.
Поздравил владивостокских школьников и Дмитрий Братыненко. Вместе с учениками школы №83 он посадил дерево на «Аллее первоклассника». Проведение впервые такой акции во всех муниципалитетах края инициировал Андрей Тарасенко.
«Всем педагогам Приморья – успехов в вашем благородном труде, здоровья и благополучия, школьникам – интересных занятий и отличных оценок, родителям – терпения и гордости за своих детей», – передал он слова главы региона.
Первый вице-губернатор Александр Костенко побывал на линейке в школе №14 Уссурийска. Эту школу окончил он сам, там же учились его сын и дочь. Ученикам он пожелал тепла, уюта, бережного отношения к своей школе и, конечно, хороших знаний.
«У вас есть полное право гордиться своей школой и тем, что вы здесь учитесь», – обратился он к ребятам.
Поздравить ребят с Днем знаний в школу № 20 Артёма приехала вице-губернатор Приморского края Татьяна Казанцева.
От имени врио главы Приморья она поздравила школьников с началом учебного года, вручив первоклассникам спортивный инвентарь и рассказала о том, что в следующем году из краевого бюджета будут направлены средства для благоустройства территории этой школы.
Школьников Дальнегорска поздравил с 1 сентября вице-губернатор Приморья Константин Межонов.
«Самая лучшая пора в жизни и самые дорогие воспоминания – о школе. И в этом огромная заслуга учителей – талантливых, мудрых, преданных своей профессии», – отметил заместитель руководителя края.
«Желаю вам всего доброго и любить наш прекрасный Приморский край!» – сказал слова напутствия ребятам замглавы Приморья.
Вице-губернатор Константин Богданенко поздравил школьников поселка Хасан. Там он вместе с первоклассниками высадил саженцы кедра. По словам заместителя главы региона, это станет не только началом доброй традиции, но и даст старт их школьной проектной деятельности. В течение обучения ребята смогут наблюдать за ростом деревьев, исследовать их. Также он наградил коллектив школы за подготовку к 80-летию Хасанских событий и к юбилею образовательного учреждения – в этом году оно празднует 65 лет.
Валентин Дубинин помог высадить деревья первоклассникам школы села Анучино. На территории образовательного учреждения появились молодые березы.
Вице-губернатор Павел Серебряков принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в школе №57 Владивостока.
Отметим, представители Администрации Приморья сегодня поздравили школьников и их родителей во всех уголках региона.
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