Первоклассники посадили во Владивостоке Аллею в честь самих себя

День знаний отметили в школах Приморья

Первый школьный звонок в новом учебному году прозвенел во всех уголках Приморья в субботу, 1 сентября. С Днем знаний учеников поздравили заместители главы региона Андрея Тарасенко. После праздничной линейки первоклассники высадили деревья около своих школ.

В этом году в Приморье за парты сядут 196 266 ребят, более 20 тысячи из них – первоклассники. С радостным событием маленьких жителей Приморья поздравили вице-губернаторы, а также руководители департаментов Администрации края.

Так, в школе №25 Владивостока к ребятам обратилась вице-губернатор, курирующая вопросы образования, Ирина Мануйлова.

«Первое сентября – особый праздник, который с нетерпением ждут в каждой семье, где есть школьники. Пусть для вас, ребята, он станет ярким, необычным и принесет много нового и интересного», – пожелала школьникам заместитель руководителя края.

Поздравил владивостокских школьников и Дмитрий Братыненко. Вместе с учениками школы №83 он посадил дерево на «Аллее первоклассника». Проведение впервые такой акции во всех муниципалитетах края инициировал Андрей Тарасенко.

«Всем педагогам Приморья – успехов в вашем благородном труде, здоровья и благополучия, школьникам – интересных занятий и отличных оценок, родителям – терпения и гордости за своих детей», – передал он слова главы региона.

Первый вице-губернатор Александр Костенко побывал на линейке в школе №14 Уссурийска. Эту школу окончил он сам, там же учились его сын и дочь. Ученикам он пожелал тепла, уюта, бережного отношения к своей школе и, конечно, хороших знаний.

«У вас есть полное право гордиться своей школой и тем, что вы здесь учитесь», – обратился он к ребятам.

Поздравить ребят с Днем знаний в школу № 20 Артёма приехала вице-губернатор Приморского края Татьяна Казанцева.

От имени врио главы Приморья она поздравила школьников с началом учебного года, вручив первоклассникам спортивный инвентарь и рассказала о том, что в следующем году из краевого бюджета будут направлены средства для благоустройства территории этой школы.

Школьников Дальнегорска поздравил с 1 сентября вице-губернатор Приморья Константин Межонов.

«Самая лучшая пора в жизни и самые дорогие воспоминания – о школе. И в этом огромная заслуга учителей – талантливых, мудрых, преданных своей профессии», – отметил заместитель руководителя края.

«Желаю вам всего доброго и любить наш прекрасный Приморский край!» – сказал слова напутствия ребятам замглавы Приморья.

Вице-губернатор Константин Богданенко поздравил школьников поселка Хасан. Там он вместе с первоклассниками высадил саженцы кедра. По словам заместителя главы региона, это станет не только началом доброй традиции, но и даст старт их школьной проектной деятельности. В течение обучения ребята смогут наблюдать за ростом деревьев, исследовать их. Также он наградил коллектив школы за подготовку к 80-летию Хасанских событий и к юбилею образовательного учреждения – в этом году оно празднует 65 лет.

Валентин Дубинин помог высадить деревья первоклассникам школы села Анучино. На территории образовательного учреждения появились молодые березы.

Вице-губернатор Павел Серебряков принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в школе №57 Владивостока.

Отметим, представители Администрации Приморья сегодня поздравили школьников и их родителей во всех уголках региона.