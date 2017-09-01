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От Джибути до Гваделупы: где провели это лето приморские абоненты "МегаФона"
В сентябре подходит к концу сезон отпусков, каникул, активных поездок – с началом нового учебного года приморцы традиционно отдают предпочтение местным пляжам. А, значит, можно подводить итоги летнего роумингового сезона. Компания «МегаФон» составила рейтинг самых популярных стран для путешествий среди абонентов Приморского края.
Этим летом приморские абоненты компании «МегаФона» побывали в 159 странах мира, посетив таким образом абсолютное большинство существующих сегодня государств и увеличив на 6 стран свой показатель прошлого года. Как обычно, большинство не стали уезжать далеко от дома, отдавая предпочтение ближайшим соседям. Самой «востребованной» страной у приморских абонентов «МегаФона» по-прежнему остается Китай, причем его популярность продолжает расти - если годом раньше летом в роуминге пользовался связью в этой стране только каждый пятый выехавший владелец сим-карты оператора, то в этом году – уже каждый третий. Вторая страна в рейтинге предпочтения жителей Приморья – Япония, следом за ней – Республика Корея. На долю «тройки лидеров» приходится более половины абонентов «МегаФона», выезжавших за рубеж этим летом. Следом за ними – Казахстан, замыкает топ-5 Вьетнам.
Среди стран, которые посетили абоненты «МегаФона» этим летом, немало и экзотических – Республика Джибути, Папуа – Новая Гвинея, Суринам, заморский департамент Франции Гваделупа и целая серия островов: Антильские, Багамские, Бермудские и остров Гернси.
«Приморские туристы активно общаются за рубежом, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон».— Их легко понять: поездка за границу – это праздник, которым хочется поделиться с друзьями и родными. Предложения, разработанные специалистами нашей компании, позволяют не экономить на общении. Так, например, для свободных разговоров за границей «МегаФон» предлагает опцию «Весь мир» — за 59 руб. в день турист получает 40 минут входящих вызовов в сутки, а с опцией «Мир онлайн» можно пользоваться безлимитным мобильным интернетом. Лето заканчивается, но будут новые путешествия. Так что, собираясь за границу, не забудьте подобрать для себя оптимальную опцию и активно общайтесь даже в поездке!»
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