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Замыслы искусственного разума раскроют участникам телемоста "Владивосток - Москва - Нью-Йорк"
Прямые включения с экспертами мирового уровня пройдут в рамках Русского MeetUp
Новинки в области искусственного интеллекта, блокчейна и чатботов обсудят на Русском MeetUp в ходе телемоста "Владивосток - Москва - Нью-Йорк". Участники форума смогут задать вопросы в режиме реального времени евангелисту коммуникационных технологий Джеффу Пулверу (США) и основателю Endurance Георгию Фомичеву (Москва), сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер Русского MeetUp во Владивостоке.
Секция по блокчейну, мессенджерам и чатботам пройдет в рамках Русского MeetUp в форме телемоста "Владивосток - Москва - Нью-Йорк". Участники форума получат уникальную возможность пообщаться с Джеффом Пулвером и Георгием Фомичевым и узнать все о будущем мира коммуникаций: что такое конвосфера, зачем нужны чатботы, далеки ли мы от искусственного интеллекта, что такое интернет людей и почему через пять лет интернет изменится до неузнаваемости.
Досье "Золотого Рога": Джефф Пулвер (Нью-Йорк) – ранний инвестор в Twitter, евангелист коммуникационных технологий, организатор международной конференции MoNage, сооснователь Vonage и Zula.
Георгий Фомичев (Москва) (на фото) — основатель Endurance, футурист, предприниматель, имеет более 10-ти лет опыта в организации инновационного бизнеса. Endurance – стартап, разрабатывающий роботов, чатботов, лазеры и граверы для дома и бизнеса.
— Будем устраивать прямые включения на 15-30 минут, где в режиме "вопрос-ответ" мы пообщаемся с участниками Русского MeetUp. Это уникальная возможность для ИТ-сообщества узнать о самом новом в мире блокчейна, мессенджеров, чатботов и искусственного интеллекта, — сказал Георгий Фомичев.
Русский MeetUp – форум, объединяющий ИТ-сообщество Дальнего Востока, других регионов России и стран АТР, который пройдет 23-25 октября в кампусе ДВФУ на острове Русском. Это обмен опытом, неформальные встречи и самые безумные идеи, которые можно воплотить в реальные проекты. Это шанс заявить о себе, пополнить багаж знаний, найти единомышленников и партнеров.
Цель Русского MeetUp – сплочение ИТ-сообщества и привлечение новых активных участников. Девиз мероприятия – "Делай, учись, делись, меняй". Не сиди на месте, стремись к новому, делись задумками и меняй мир вокруг – стань участником Русского MeetUp.
Регистрация открыта на официальном сайте форума rumeetup.ru
Это новое мероприятие в истории ИТ-форумов нашего региона от организаторов Дальинфокома, Дальневосточного федерального университета, дальневосточного представительства фонда "Сколково" и агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Участников ждет насыщенная программа. В течение трех дней в рамках Русского MeetUp пройдут форсайт-сессия, панельная дискуссия, лекции, круглые столы с участием экспертов федерального и международного уровня, а также научные бои, конференция разработчиков VLDC и многое другое.
Ознакомиться с предварительной программой можно здесь.
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