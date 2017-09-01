www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.55 р. 100 JPY: 52.99 р.
EUR: 69.62 р. 10 CNY: 88.74 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Связь
Распечатать

Замыслы искусственного разума раскроют участникам телемоста "Владивосток - Москва - Нью-Йорк"

01 Сентября 2017, 14:41 | Приморье

Прямые включения с экспертами мирового уровня пройдут в рамках Русского MeetUp

Новинки в области искусственного интеллекта, блокчейна и чатботов обсудят на Русском MeetUp в ходе телемоста "Владивосток - Москва - Нью-Йорк". Участники форума смогут задать вопросы в режиме реального времени евангелисту коммуникационных технологий Джеффу Пулверу (США) и основателю Endurance Георгию Фомичеву (Москва), сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер Русского MeetUp во Владивостоке.

Секция по блокчейну, мессенджерам и чатботам пройдет в рамках Русского MeetUp в форме телемоста "Владивосток - Москва - Нью-Йорк". Участники форума получат уникальную возможность пообщаться с Джеффом Пулвером и Георгием Фомичевым и узнать все о будущем мира коммуникаций: что такое конвосфера, зачем нужны чатботы, далеки ли мы от искусственного интеллекта, что такое интернет людей и почему через пять лет интернет изменится до неузнаваемости.

Досье "Золотого Рога":  Джефф Пулвер (Нью-Йорк) – ранний инвестор в Twitter, евангелист коммуникационных технологий, организатор международной конференции MoNage, сооснователь Vonage и Zula.

Георгий Фомичев (Москва) (на фото) — основатель Endurance, футурист, предприниматель, имеет более 10-ти лет опыта в организации инновационного бизнеса. Endurance – стартап, разрабатывающий роботов, чатботов, лазеры и граверы для дома и бизнеса.

— Будем устраивать прямые включения на 15-30 минут, где в режиме "вопрос-ответ" мы пообщаемся с участниками Русского MeetUp. Это уникальная возможность для ИТ-сообщества узнать о самом новом в мире блокчейна, мессенджеров, чатботов и искусственного интеллекта, — сказал Георгий Фомичев.

Русский MeetUp – форум, объединяющий ИТ-сообщество Дальнего Востока, других регионов России и стран АТР, который пройдет 23-25 октября в кампусе ДВФУ на острове Русском. Это обмен опытом, неформальные встречи и самые безумные идеи, которые можно воплотить в реальные проекты. Это шанс заявить о себе, пополнить багаж знаний, найти единомышленников и партнеров.

Цель Русского MeetUp – сплочение ИТ-сообщества и привлечение новых активных участников. Девиз мероприятия – "Делай, учись, делись, меняй". Не сиди на месте, стремись к новому, делись задумками и меняй мир вокруг – стань участником Русского MeetUp.

Регистрация открыта на официальном сайте форума rumeetup.ru

Это новое мероприятие в истории ИТ-форумов нашего региона от организаторов Дальинфокома, Дальневосточного федерального университета, дальневосточного представительства фонда "Сколково" и агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Участников ждет насыщенная программа. В течение трех дней в рамках Русского MeetUp пройдут форсайт-сессия, панельная дискуссия, лекции, круглые столы с участием экспертов федерального и международного уровня, а также научные бои, конференция разработчиков VLDC и многое другое.

Ознакомиться с предварительной программой можно здесь.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: русский meetup 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru