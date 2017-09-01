Сегодня в школы Приморья пойдут 190 тысяч учеников

Как сообщили в департаменте образования и науки, в новом учебном году в регионе будет работать 522 муниципальных и государственных общеобразовательных организации, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«В этом году за парты сядут 191,4 тысячи ребят, 22 тысячи из них – первоклассники. Линейки для удобства и безопасности пройдут с разбивкой по классам. Кроме того, во всех школах края пройдёт тематический урок “Россия, устремленная в будущее". А вечером, в 16.00, Приморье присоединится к всероссийскому открытому уроку по профориентации», – сообщили специалисты.

Во время открытого урока по видеоконференцсвязи лекции прочитают президент компании “Ростелеком” Михаил Осеевский, президент “Российских железных дорог” Олег Белозеров, генеральный директор госкорпорации “Росатом” Алексей Лихачев, генеральный директор компании “Россети” Олег Будагин, председатель Совета директоров компании “P-фарм” Алексей Репик, генеральный директор концерна “Алмаз-Алтей” Ян Новиков. Также состоится прямое включение прямо с орбиты борта с Международной космической станции, во время которой о своей работе расскажут летчики-космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин.

Задавать свои вопросы лекторам ребята смогут из находкинской школы №24. В режиме интернет-трансляции к уроку смогут подключиться как другие учреждения образования, так и самостоятельно старшеклассники с домашнего компьютера или любого другого гаджета. На главной странице портала «ПроекКТОриЯ»,а также в группах в соцсетях Вконтакте и Одноклассники можно будет наблюдать за уроком без регистрации.

«Некоторые классы запланировали выездные мероприятия. Например, из Артема ребята специально поедут во Владивосток, чтобы посетить музей занимательных наук Эйнштейна. Из села Вольно-Надеждинское на пароме школьники отправятся на остров Попова. Конечно, только в сопровождении взрослых и с соблюдением всех требований безопасности», – подчеркнули в департаменте.

Отметим, учиться ребята придут в комфортные и безопасные школы. В 2016 году на капитальный ремонт муниципальных школ было направлено свыше 24 миллиона рублей, в этом – предусмотрено 55 миллионов рублей. Будут отремонтированы 45 объектов в 11 муниципальных образованиях края.

В 95 общеобразовательных организациях созданы условия для инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В 29 общеобразовательных организациях созданы условия для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.

В департаменте образования и науки Приморья добавили, что продолжается работа по модернизации приморских школ.

«Для 40 школ уже закуплено современное учебное оборудование кабинетов естественных наук, в ближайших планах – поставка такого оборудования еще в 40 школ. Работают 130 базовых школ в 24 муниципалитетах края, и для обеспечения полноценной работы этой системы канал связи будет оплачивать краевой бюджет. Сейчас изучается вопрос о наполнении этого канала качественным учебным контентом», – добавили в ведомстве.

Кроме того, в новом учебном году, как и в прошлом, для всех школ края будет организован безлимитный и бесплатный доступ к государственным информационным системам сферы образования «Электронная школа Приморья» и «Контингент».