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На площадке "Дальинфокома-2016" пройдет Киберспортивный турнир по Dota2, FIFA и CS

01 Сентября 2016, 19:07 | Приморье

Соревнования по киберспорту среди студенческих команд пройдут на площадке Дальневосточного форума информационных технологий и массовых телекоммуникаций – "Дальинфоком-2016". Участники киберспортивного состязания смогут показать свои силы в Dota2, FIFA17 и Countre-Strike: GO, а лучшие команды выйдут в региональный этап Всероссийской Студенческой Лиги по компьютерному спорту. Турнир пройдет 26-27 сентября на острове Русском в кампусе ДВФУ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На площадке IT-форума Дальинфоком будет проходить киберспортивный турнир с просторной сценой, комментатором и полноценным фестивальным форматом. Соревнование станет первым этапом в отборе студенческих команд для участия во Всероссийской Кибеспортивной Студенческой Лиге (ВКСЛ). В Лиге представлены самые популярные киберспортивные дисциплины: Dota2, FIFA17 и Countre-Strike: GO. А лучшие команды отборочного тура получат путевку в региональный этап соревнований, сообщает РИА PrimaMedia.

Участником отборочных игр может стать любой студент или команда студентов из одного вуза, желающий выступить в дальнейшем розыгрыше первенства на Студенческой лиге. Регистрация на отборочные игры откроется на сайте stud.sunrisecup.ru с 1 сентября, и продлится до 16 числа.После регистрации пройдут онлайн отборочные, и лучшие команды примут участие в киберспортивном соревновании на сцене Дальинфокома.

Цель данного соревнования — привлечь всю молодежь, которая заинтересована в киберспорте, а также познакомить с компьютерным спортом представителей бизнеса, власти и других участников Дальневосточного форума.

Организаторами этого события выступает РО ФКС по Приморскому краю, совместно с киберспортивным сообществом Cyberprogaming, которые более 5 лет проводят крупные мероприятия на территории Владивостока, главным из которых является фестиваль Sunrise Challenge.

— Всероссийская киберспортивная студенческая лига — это новый проект от Федерации компьютерного спорта России. Участие в лиге — это отличная возможность для студентов реализовать свой потенциал, представлять свой вуз, оказаться в числе лучших спортсменов России, а так же побороться за огромный призовой фонд, — отмечает председатель РО ФКС России по Приморскому краю Алексей Егоров.

7 июня 2016 года был опубликован приказ Министерства Спорта о включении Компьютерного спорта в реестр официальных видов спорта Российской Федерации.

Напомним, главное профессиональное ИТ-мероприятие "Дальинфоком" пройдет во Владивостоке 26-27 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. В рамках форума пройдет хакатон и чемпионат по киберспорту. Также на Дальинфокоме выберут самый результативный многофункциональный центр и лучшего сотрудника МФЦ.

Участниками IX форума информационных технологий и телекоммуникаций станут: представители Министерства информационных технологий и связи РФ, представители органов государственного управления регионов Российской Федерации, представители органов государственной власти и организаций стран Азиатско-тихоокеанского региона, компании, предоставляющие услуги проводной и сотовой связи Дальнего Востока, поставщики телекоммуникационного оборудования, Интернет-провайдеры, поставщики программного обеспечения для телекоммуникаций и автоматизации бизнес-процессов и многие другие. Оператором форума в этом году выступает ООО "Центр репутационных технологий Владивостока".

В настоящее время регистрация участников открыта на официальном сайте мероприятия.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: киберспорт  дальинфоком 



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