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Амурский тигр "заставит" бежать участников Восточного экономического форума во Владивостоке

01 Сентября 2016, 16:13 | Приморье

Во Владивостоке Центр «Амурский тигр» примет участие в работе ключевой сессии ВЭФ, посвященной сохранению биоразнообразия, а также представит интерактивную экспозицию, рассказывающую о полосатом хищнике и своей деятельности по его сохранению. Поддержать центр смогут все участники форума – в рамках ВЭФ состоятся благотворительный забег и аукцион в защиту редких видов животных, пише Деловая газета "Золотой Рог".

Благотворительный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоится 2 сентября, в первый день форума. Участники пробегут по острову Русский по двум дистанциям — 1 и 5 км. На старт выйдут бизнесмены и политики – гости ВЭФ и жители города Владивостока, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе АНО "Центр "Амурский тигр".

3 февраля, во второй день работы форума состоится ключевая сессия «Сохранение биоразнообразия и поддержание экологического баланса в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В дискуссии примут участие специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Наблюдательного совета АНО «Дальневосточные леопарды» Сергей Иванов, помощник Президента РФ – начальник Контрольного управления Президента РФ, председатель Наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко и министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

«Экономика определяет вектор и степень развития общества, а это напрямую связано с балансом «природа – человек». Наша общая задача, чтобы при экономическом росте сохранялась уникальная природа юга Дальнего Востока России, да и всей Юго-восточной Азии в целом. Численность тигра - самый простой и верный индикатор состояния уникальных природных экосистем. Уверен, что бизнес-сообщество осознает свою экологическую ответственность и приложит все усилия для сохранения популяций тигра и леопарда, а значит и всей экосистемы, что в свою очередь благоприятно скажется на населении. Именно экономическое благополучие людей в ареале тигра, не связанное с заготовкой леса или убийством редких животных, - залог гармонии между человеком и природой», - комментирует Сергей Арамилев, директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр».

Интерактивная экспозиция Центра «Амурский тигр» и благотворительный аукцион будут открыты в течение всего периода работы форума. Цель аукциона, организованного Минприроды РФ по инициативе заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, – поддержка программ сохранения биоразнообразия в России.

Среди «тигриных лотов», представленных на аукцион, пять скульптур амурского тигра, украшенных уникальными узорами: гжель, городецкая и мезенская росписи, роспись по мотивам иллюстраций Геннадия Павлишина, а также японская гравюра. Фигуры были созданы в рамках «Парада диких кошек». Кроме этого, на торги будут выставлены 12 работ победителей и призеров Первого международного конкурса художников «Тигриная история». Все вырученные средства будут направлены на реализацию природоохранной деятельности Центра: техническое переоснащение и премирование инспекторов охотничьего надзора, формирование резервного фонда кормов для копытных животных в местах обитания тигра, поддержка системы федеральных и региональных ООПТ в ареале тигра, мониторинг состояния популяции амурского тигра, разрешение конфликтных ситуаций между тигром и человеком, реабилитация и реинтродукция амурского тигра и другое.

Особое место экспозиции, посвященной амурскому тигру, займет уменьшенная копия вагона тематического состава Московского метро «Полосатый экспресс», представленного 29 июля в Международный день тигра. Прокатившись по вымышленной «Природоохранной линии», участники форума смогут посетить такие станции как «Дальневосточная», «Амурский бульвар», «Тигриные пруды», «Полосатые ворота» и другие.

Каждая станция подробно рассказывает об уникальном хищнике и среде его обитания, а также о некоторых аспектах деятельности по его сохранению: подкормка и вакцинирование копытных животных в ареале тигра, дооснащение Ветеринарного клинико-диагностического центра по изучению болезней крупных животных при Приморской государственной сельскохозяйственной академии, сплошной учет амурского тигра, студенческий отряд «Тигр» в Сихотэ-Алинском и Лазовском заповедниках, Международный день тигра и, конечно же, День тигра во Владивостоке.

Вокруг тематического состава на экспозиции будут расположены стенды с технологией дополненной реальности, а также объемные изображения амурских тигров и дальневосточной тайги, создающие эффект полного погружения в атмосферу дикой природы.

Досье: Центр «Амурский тигр» - автономная некоммерческая организация, созданная Русским географическим обществом в 2013 году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Цели Центра – изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России посредством реализации природоохранных, научных, образовательных и культурно-просветительских проектов. Председателем Наблюдательного Совета Центра «Амурский тигр» является помощник Президента Российской Федерации – начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации Константин Чуйченко.

Фото Amur-tiger.ru

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: амурский тигр  вэф 



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Комментарии

  • alohaeran16:34, 01.09.2016#

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