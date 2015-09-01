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Гости ВЭФ могут не беспокоиться за свою безопасность

01 Сентября 2015, 18:20 | Приморье

Вопросы обеспечения безопасного проведения Восточного экономического форума в Приморье обсудили на заседании антитеррористической комиссии под председательством Губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Глава региона подчеркнул, что вопрос обеспечения безопасности в период проведения мероприятий форума - один из ключевых.

«До начала форума остались считанные дни. Наша основная задача - обеспечить безопасность на всех объектах Восточного экономического форума. Здесь расслабляться нельзя», - подчеркнул Губернатор.

Как доложил зам. начальника полиции по охране общественного порядка краевого управления УМВД России Игорь Бородачев, все необходимые мероприятия проведены в полном объеме.

«Алгоритм действия по обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения ВЭФ реализуется на плановой основе. Для взаимодействия правоохранительных органов создан оперативный штаб УМВД России по Приморскому краю. Для выполнения служебных и оперативных задач задействовано достаточно сил и средств управления», - сообщил он.

Как известно, более 3,5 тысяч человек прибудут во Владивосток для участия в мероприятиях Восточного экономического форума. Пропускной режим в кампус ДВФУ изменят на период проведения форума.

Участниками Восточного экономического форума станут 1,5 тысячи представителей бизнеса и власти из десятка стран. Еще более двух тысяч человек будут обеспечивать работу форума.

«Для безопасности гостей принято решение о введении пропускного режима на территорию двух корпусов кампуса ДВФУ, где будут проходить основные мероприятия форума, со 2 по 6 сентября. Также в эти дни нельзя будет попасть на набережную университета. Мы рассчитываем, что горожане с пониманием отнесутся к этим временным неудобствам», - заявил глава края.

Как сообщили в оргкомитете ВЭФ, начиная со 2 сентября будет закрыта для посещений набережная бухты Аякс. Соответственно, под запрет попадет автостоянка в районе северного въезда на территорию кампуса, также нельзя будет парковаться по дороге вдоль всего студгородка до центрального въезда.

Евгений СИДОРОВ.   Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: безопасность  вэф 



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