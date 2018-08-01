www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.35 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.07 р. 10 CNY: 91.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

Только два приморских выпускника набрали на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам

01 Августа 2018, 16:30 | Приморье

Итоги основного этапа ЕГЭ – 2018 подвели в Приморье

Более 10 тысяч выпускников приморских школ приняли участие в сдаче ЕГЭ в период с 28 мая по 2 июля, сообщила деловой газете «Золотой Рог» в краевом департаменте образования и науки.

– Аттестация прошла без сбоев. В региональной информационной системе Приморского края на основной период зарегистрировался 10 471 участник. Фактически приняли участие 10 048 человек, из них 9 327 – выпускников текущего года, остальные участники – выпускники прошлых лет, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, – рассказала вице-губернатор Приморья Ирина МАНУЙЛОВА, сообщает primorsky.ru.

Интересно, что больше всего высокобалльных результатов показали ученики на экзамене по русскому языку. Высоким считается 81 балл и больше. Среди участников ЕГЭ хотя бы один высший результат получили 1826 человек, из них по русскому языку – 1666 приморских выпускников. На втором месте – обществознание, где на «отлично» с экзаменом справились 210 человек. Завершает тройку предметов-лидеров английский язык, по результатам которого в Приморье – 182 высокобалльника.

Максимальные 100 баллов в регионе получили всего 35 человек, 27 из них – по русскому языку, по два человека показали отличный результат по литературе, информатике и ИКТ, обществознанию и истории. По одному человеку получили 100 баллов по физике и химии.

– Среди них два участника, которые написали экзамены на 100 баллов сразу по двум предметам – обществознание и русский язык, а также литература и русский язык, – сообщила и.о. директора департамента образования и науки Надежда КОЧУРОВА.

Результаты всей кампании ЕГЭ–2018 подведут в октябре, после проведения заключительного периода государственной итоговой аттестации,  с 4 по 15 сентября. Еще одна попытка будет предоставлена тем, кто не прошел итоговую аттестацию или получил неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету.

Система ЕГЭ является основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса российских школ с 2009 года. Ее результаты используются при поступлении в высшие учебные заведения страны. Но многие родители и представители высшей школы высказывают тревогу по поводу не очень высоких баллов дальневосточных выпускников, что не дает им возможности поступать на бюджетные места вузов региона.

Ирина СЕРГЕЕВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: наука  школа  экзамен  класс  минобр  образование  ЕГЭ  школьник  тест  аттестация 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru