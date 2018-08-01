Только два приморских выпускника набрали на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам

Итоги основного этапа ЕГЭ – 2018 подвели в Приморье

Более 10 тысяч выпускников приморских школ приняли участие в сдаче ЕГЭ в период с 28 мая по 2 июля, сообщила деловой газете «Золотой Рог» в краевом департаменте образования и науки.

– Аттестация прошла без сбоев. В региональной информационной системе Приморского края на основной период зарегистрировался 10 471 участник. Фактически приняли участие 10 048 человек, из них 9 327 – выпускников текущего года, остальные участники – выпускники прошлых лет, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, – рассказала вице-губернатор Приморья Ирина МАНУЙЛОВА, сообщает primorsky.ru.

Интересно, что больше всего высокобалльных результатов показали ученики на экзамене по русскому языку. Высоким считается 81 балл и больше. Среди участников ЕГЭ хотя бы один высший результат получили 1826 человек, из них по русскому языку – 1666 приморских выпускников. На втором месте – обществознание, где на «отлично» с экзаменом справились 210 человек. Завершает тройку предметов-лидеров английский язык, по результатам которого в Приморье – 182 высокобалльника.

Максимальные 100 баллов в регионе получили всего 35 человек, 27 из них – по русскому языку, по два человека показали отличный результат по литературе, информатике и ИКТ, обществознанию и истории. По одному человеку получили 100 баллов по физике и химии.

– Среди них два участника, которые написали экзамены на 100 баллов сразу по двум предметам – обществознание и русский язык, а также литература и русский язык, – сообщила и.о. директора департамента образования и науки Надежда КОЧУРОВА.

Результаты всей кампании ЕГЭ–2018 подведут в октябре, после проведения заключительного периода государственной итоговой аттестации, с 4 по 15 сентября. Еще одна попытка будет предоставлена тем, кто не прошел итоговую аттестацию или получил неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету.

Система ЕГЭ является основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса российских школ с 2009 года. Ее результаты используются при поступлении в высшие учебные заведения страны. Но многие родители и представители высшей школы высказывают тревогу по поводу не очень высоких баллов дальневосточных выпускников, что не дает им возможности поступать на бюджетные места вузов региона.