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Приморский край принял участие во всероссийском Конгрессе народов России
Группа участников Конгресса народов России, посвященного 20-летию Ассамблеи народов России, вернулась во Владивосток. Конгресс под названием «Дружба народов – единство России» состоялся в Москве при поддержке Общественной палаты Российской Федерации, Федерального агентства по делам национальностей, Совета при Президенте Российской Федерации по национальным отношениям, комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей и правительства Москвы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В конгрессе приняли участие 5 приморцев: ведущий специалист департамента внутренней политики администрации Приморского края Татьяна Табунщикова, старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН Галина Ермак, заведующая кафедрой искусствоведения ДВФУ и председатель Ассамблеи народов Приморья Галина Алексеева, член молодёжного правительства Приморского края и член молодёжной ассамблеи народов Приморья Лилит Арутюнян и выпускник кафедры политологии ДВФУ Александр Дельгадо.
Основная задача Ассамблеи – налаживание диалога между органами государственной власти и национальными общностями, участие в законотворческом процессе и в миротворческой деятельности. В рамках конгресса были проведены Расширенное заседание Совета Ассамблеи народов России, многочисленные обучающие и проектные семинары («Стратегия развития Ассамблеи народов России», «Этномедиация», «Образ будущего многонациональной России», «Взаимодействие СМИ и гражданского общества в реализации стратегии государственной национальной политики», «Роль инновации в проектной деятельности» и другие), круглые столы («Деятельность ресурсных центров в сфере национальных отношений», «Роль институтов гражданского общества в реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации»).
Участники конгресса делились опытом успешной деятельности ресурсных центров в сфере национальных отношений. Например, суть проекта Чеченской Республики «Кунак» заключалась в четырехдневном проживании подростков из разных регионов СКФО в принимающих семьях из Кабардино-Балкарии. Так подростки знакомились с бытом и традициями семей из соседних республик и находили там друзей. Представители Республики Саха организовали научно-исследовательскую этнографическую экспедицию «По следам государевых ямщиков» по маршруту Иркутск - Якутск, посетив 126 почтовых станций в целях сохранения и развития исторического и духовного наследия. Отдельное внимание уделялось молодежным форумам и мероприятиям, на которых обсуждались возможности развития НКО в сфере национальных отношений (по данным на 2017 год таких НКО в Приморье около 75).
В целом организаторы и спикеры конгресса отметили, что конфликты на почве межнациональных и межрилигиозных отношений находятся не в первой двадцатке в иерархии рисков россиян, хотя существуют и проблемы, связанные с отсутствием или слабым развитием органов нацполитики в регионах. В Приморском крае обстановка мирная: проблемы национального экстремизма, а также межрилигиозной розни и дискриминации не распространены.
Приморское региональное отделение «Ассамблеи народов», председателем которого является Галина Алексеева, было создано в 2003 году. На ежегодном Конгрессе народов Приморского края обсуждается широкий круг социальных вопросов, таких как религиозный и психологический аспекты разных этносов, смешанные браки, вовлечение молодежи в деструктивные секты.
Клавдия ЧЕРНИЛЕВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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