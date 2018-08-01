Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Авторитетные селяне смогут стать мини-начальниками
В системе местного самоуправления в Приморском крае появилось новое, практически «неформальное» звено - сельские старосты. Они будут работать на общественных началах, но при этом иметь четко оговоренные права и обязанности. Эксперты считают, что после состоявшегося несколько лет назад укрупнения сельских поселений, а также в связи с недостатком полицейских в приморской глубинке, старосты де-факто возьмут на себя роль единственных представителей власти в своих населенных пунктах.
Возможность назначать в сельских населенных пунктах старост дали апрельские изменения в федеральный закон №131 «О местном самоуправлении в РФ». Главная задача старост, прописанная в новой редакции закона – это «организация взаимодействия органов МСУ при решении вопросов местного значения». Право регулировать практические вопросы деятельности старост было дано регионам, и в Приморье на представившуюся возможность отреагировали оперативно, разработав проект краевого закона «О сельских старостах в Приморском крае». В мае-июне он прошел предварительное обсуждение в городах и районах Приморья, по итогам которого 31 из 34 муниципальных образований поддержало его принятие. А 25 июля на очередном заседании Законодательного Собрания документ утвердили сразу в трех чтениях.
Новый формат коммуникации органов МСУ и населения через старост может оказаться востребованным в приморской глубинке. В начале 2015 года в Приморье состоялось массовое укрупнение городских и сельских поселений под предлогом оптимизации их бюджетов и сокращения числа чиновников. В результате некоторые районы теперь состоят из двух или трех поселений. Кроме того, ряд городских округов Приморья (Уссурийский, Артемовский, Дальнегорский) помимо собственно городов включают в себя несколько сельских населенных пунктов.
Краевой закон предполагает, что старосты будут назначаться депутатами муниципалитета, в состав которого входит сельский населенный пункт по представлению схода жителей, обладающих активным избирательным правом. Кандидатуру старосты могут предложить сами жители села (не менее 10 человек), а также органы власти муниципального образования. Разрешено и самовыдвижение. При этом старостой не сможет стать человек, состоящий на государственной или муниципальной службе или состоящий в трудовых отношениях с органами МСУ. Закрыт путь на эту должность и для тех, кто имеет непогашенную или неснятую судимость, либо признан судом недееспособным (ограниченно дееспособным). Срок полномочий старосты составит от двух до пяти лет – на усмотрение муниципалитетов, однако в ряде случаев полномочия могут быть прекращены досрочно.
По словам директора департамента внутренней политики Приморья Павла ЯСЕВИЧА, сельский староста будет отстаивать интересы местных жителей, направлять обращения в органы МСУ для обязательного рассмотрения. Кроме того, он должен будет принимать участие в сходах, собраниях, конференциях граждан, оказывать содействие в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте.
- В любом случае, представитель власти в селе нужен. Предполагается, что староста будет разъяснять жителям территории определенные вещи, отвечать на их вопросы. Ставка делается на инициативных людей. Пока речь идет о работе на общественных началах, но в будущем не исключен вариант включения старост в систему муниципальной службы, - прокомментировал принятый закон председатель комитета ЗС ПК по региональной политике и законности Джамбулат ТЕКИЕВ.
Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Авторитетные селяне смогут стать мини-начальниками
- Арбитражным судам Приморского края доверяют, уголовным – нет
- Диван - оружие пролетариата
- В администрации Владивостока создано новое управление
- Китай и пенсионеры
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
- Пустое и думы
- Страшно далеки они
Новости раздела
- Авторитетные селяне смогут стать мини-начальниками
- В поисках бохайских сокровищ
- Бескозырка не по размеру
- День Бикина со слезами на глазах
- Варвары среди нас
- Более 100 тысяч рублей заплатят жители Приморья за незаконную перепланировку
- В Приморье абонентов "золотого возраста" предупредили о мобильном мошенничестве
- Городские интернет-маршруты Владивостока
- Во Владивостоке закроют мусоросжигательный завод
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам и Весам "светит" премия
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз