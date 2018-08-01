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Авторитетные селяне смогут стать мини-начальниками

01 Августа 2018, 11:42 | Приморье

В системе местного самоуправления в Приморском крае появилось новое, практически «неформальное» звено - сельские старосты. Они будут работать на общественных началах, но при этом иметь четко оговоренные права и обязанности. Эксперты считают, что после состоявшегося несколько лет назад укрупнения сельских поселений, а также в связи с недостатком полицейских в приморской глубинке, старосты де-факто возьмут на себя роль единственных представителей власти в своих населенных пунктах.

Возможность назначать в сельских населенных пунктах старост дали апрельские изменения в федеральный закон №131 «О местном самоуправлении в РФ». Главная задача старост, прописанная в новой редакции закона – это «организация взаимодействия органов МСУ при решении вопросов местного значения». Право регулировать практические вопросы деятельности старост было дано регионам, и в Приморье на представившуюся возможность отреагировали оперативно, разработав проект краевого закона «О сельских старостах в Приморском крае». В мае-июне он прошел предварительное обсуждение в городах и районах Приморья, по итогам которого 31 из 34 муниципальных образований поддержало его принятие. А 25 июля на очередном заседании Законодательного Собрания документ утвердили сразу в трех чтениях.

Новый формат коммуникации органов МСУ и населения через старост может оказаться востребованным в приморской глубинке. В начале 2015 года в Приморье состоялось массовое укрупнение городских и сельских поселений под предлогом оптимизации их бюджетов и сокращения числа чиновников. В результате некоторые районы теперь состоят из двух или трех поселений. Кроме того, ряд городских округов Приморья (Уссурийский, Артемовский, Дальнегорский) помимо собственно городов включают в себя несколько сельских населенных пунктов.

Краевой закон предполагает, что старосты будут назначаться депутатами муниципалитета, в состав которого входит сельский населенный пункт по представлению схода жителей, обладающих активным избирательным правом. Кандидатуру старосты могут предложить сами жители села (не менее 10 человек), а также органы власти муниципального образования. Разрешено и самовыдвижение. При этом старостой не сможет стать человек, состоящий на государственной или муниципальной службе или состоящий в трудовых отношениях с органами МСУ. Закрыт путь на эту должность и для тех, кто имеет непогашенную или неснятую судимость, либо признан судом недееспособным (ограниченно дееспособным). Срок полномочий старосты составит от двух до пяти лет – на усмотрение муниципалитетов, однако в ряде случаев полномочия могут быть прекращены досрочно.

По словам директора департамента внутренней политики Приморья Павла ЯСЕВИЧА, сельский староста будет отстаивать интересы местных жителей, направлять обращения в органы МСУ для обязательного рассмотрения. Кроме того, он должен будет принимать участие в сходах, собраниях, конференциях граждан, оказывать содействие в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте.

- В любом случае, представитель власти в селе нужен. Предполагается, что староста будет разъяснять жителям территории определенные вещи, отвечать на их вопросы. Ставка делается на инициативных людей. Пока речь идет о работе на общественных началах, но в будущем не исключен вариант включения старост в систему муниципальной службы, - прокомментировал принятый закон председатель комитета ЗС ПК по региональной политике и законности Джамбулат ТЕКИЕВ. 

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: сельские старосты  самоуправнение  Текиев 



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