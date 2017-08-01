Приморцы отметили 199 участков проблемных дорог общей протяженностью 213 км

С этими участками можно ознакомится на сайте «Карта убитых дорог», сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Жители Владивостока и других муниципальных образований региона активно интересуются проектами Народного фронта, в том числе «Картой убитых дорог» и «Генеральная уборка». Принять участие в проектах может любой приморец с активной жизненной позицией. По словам член регионального штаба ОНФ Алексея Тимченко, на интерактивных картах можно отметить проблемные участки дорог и проголосовать за их ремонт. Также жители могут отметить места не санкционированных свалок.

В настоящее время на сайте «Карта убитых дорог» на территории региона уже отмечено 199 проблемных дорожных участков протяженностью 213 км, за их ремонт отдано 1600 голосов жителей региона. Также общественники нанесли на интерактивный ресурс kartasvalok.ru 65 свалок, семь несанкционированных мест складирования бытовых и прочих отходов уже ликвидировано после вмешательства активистов Общероссийского народного фронта, в ближайшее время будет рекультивировано еще 35 свалок.

«В рамках работы с населением нам уже удалось получить информацию и решить вопрос ликвидации ряда свалок во Владивостоке в районе Второй речки, в Уссурийске и Большом Камне в черте городов. Отремонтированы участки «убитых» улиц Енисейской и Кирова во Владивостоке и Плеханова и Пограничной в Уссурийске. В ближайшее время активисты фронта проведут ряд презентаций проекта в городах и районах края, а также встречи с гражданами, на которых будут обсуждаться максимально эффективные для нашего края форматы участия жителей в наших проектах», – отметил Тимченко.

Досье «Золотого Рога»: Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток