Жемчужина приморского побережья

Остров Путятина просится в Дальневосточный морской заповедник

Одной из задач государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы» является сохранение природы уникальных территорий региона. К одной из них краеведы причисляют небольшой остров Путятина, который в хорошую погоду виден даже из Владивостока, при том что большинство жителей города никогда на этом острове не бывали.

Остров находится всего в полутора километрах от материкового побережья, напротив поселка Дуная. Общая его площадь около 28 квадратных километров. Наивысшая гора Старцева возвышается над морем на 353 метра. Постоянных жителей на острове – до тысячи человек.

Долгое время остров Путятина был закрыт для посторонних. Но с середины 80-х его постепенно стали открывать для себя туристы. И теперь каждое лето здесь вырастают палаточные городки отдыхающих. Ввиду относительной труднодоступности посещения этих мест и отсутствия гостиничного комфорта, количество приезжих здесь в разгар пляжного сезона все-таки относительно небольшое по сравнению с популярными местами отдыха южного Приморья. Туристические фирмы Владивостока и Находки зачастую практикуют сюда поездки одного дня. Это в какой-то мере помогает и сохранению природы острова.





При желании весь остров можно обойти за один день, заглянув на все его живописные мысы – Старцева, Бартенева, Родионова, Развозова и Шулепникова. И в бухты – Слона, Черепахи, Петуха, получившие названия из-за форм скал, Мраморную, берег которой усыпан красивым галечником.

Одной из достопримечательностей острова считается озеро Гусиное, где растет краснокнижный Лотос Комарова, радующий своим цветением в августе – начале сентября. Сохранившийся здесь лес богат грибами и разнообразием растительного мира. Прибрежные воды – настоящий дайверский рай, в котором рыбаки иногда вылавливают акул. Кстати, нападений их на отдыхающих здесь пока не зафиксировано.

То, что остров Путятина сегодня формально не имеет статуса заповедного, не исключает, что он со временем будет таковым признан. Правда, руководство Дальневосточного морского заповедника не называет его приоритетным в планах расширения своей юрисдикции. Оказывается, для заповедной экспансии пока что интереснее территории в Хасанском районе.





















На фото: В целом природа острова сохранила свою первозданность и привлекательность для экотуризма. Фото Яны МАЛЬЦЕВОЙ.

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток