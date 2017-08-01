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Туристов приглашают полюбоваться цветением лотосов...
Многочисленные природоохранные меры позволили активистам в Приморье увеличить число водоемов, в которых прижились лотосы – краснокнижные растения. А благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», все больше путешественников могут любоваться озерами, заполненными прекрасными крупными цветками.
В конце июля – начале августа ряд озер Приморья заполняются бутонами лотоса, усыпающими плотным ковром водную поверхность. Застать этот удивительный процесс довольно непросто – период цветения этого растения длится всего несколько дней, именно поэтому редкое зрелище привлекает многочисленных туристов. Туристические компании Владивостока предлагают полюбоваться лотосами в Спасском районе, на водохранилище недалеко от села Кронштадка, на озерах в районе города Артема, в поселке Славянка, на острове Путятина, в Анучинском районе, в поселке Раздольное, а также в окрестностях Уссурийска. Лотосы есть также в селе Андреевка, где уже несколько лет проводится фестиваль, посвященный цветению этого растения.
…посетить мыс Лисученко,..
Побережье юго-востока Приморья – это огромный геологический музей под открытым небом. Мощные берега образовались из вулканических пород, а морские волны придали камням фантастические формы – арок, столбов, сооружений, скульптур животных и людей. Средоточием завораживающих скалистых ансамблей становится мыс Лисученко, который турфирмы предлагают посетить жителям и гостям края.
Маршрут начинается с бухты Голубая Лагуна и проходит по возвышенностям, вдоль морского побережья. Туристам откроется мир удивительных скал загадочного мыса Лисученко, а желающие смогут окунуться в волны чистого, прохладного изумрудного моря. По словам представителей турфирм, путешествие подойдет любителям активного отдыха – пешеходная часть занимает около 10 км, продолжительность 6-7 часов.
…попробовать себя в качестве кладоискателей
Выходной день можно провести не только любуясь лотосами и гуляя по побережью. Туристы Приморья имеют возможность стать настоящими кладоискателями и посвятить свободное время поискам старинных монет и драгоценностей.
В распоряжение туристов выдаются простые и удобные, при этом достаточно мощные металлодетекторы. Места для поисков турфирмы предлагают разные: от древних городищ чжурчжэней и сел, основанных в царский период, до многолюдных пляжей. Особо удачливым путешественникам за выходные удается раскапывать клады во всех локациях. Но даже если поиски не увенчаются успехом, туристы получают незабываемые эмоции, испытывают азарт и пробуют себя в роли кладоискателей.
Наталья КОМИССАРОВА.
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