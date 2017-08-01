Жалобы, дающие результат

Права приморцев в сфере ЖКХ защищают законодатели и надзорные органы

По статистике, наибольшее количество обращений граждан во властные структуры связано с вопросами ЖКХ. В повседневной жизни приморцам нередко приходится сталкиваться с некачественной работой управляющих компаний, а то и вовсе отсутствием таковой. Однако ситуация понемногу меняется в лучшую сторону, что объясняется как работой контролирующих органов, своевременно реагирующих на жалобы граждан, так и ужесточением требований к раскрытию информации о деятельности управляющих организаций, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Кроме того, сегодня любой собственник жилья может найти в открытом доступе сведения, по которым можно сделать вывод о качестве работы той или иной управляющей компании.

Жалуемся на холод

Одна из «типовых» жалоб, связанных с качеством услуг ЖКХ, связана с температурой воздуха в квартирах домов с централизованным отоплением. Температура воздуха в жилых помещениях в холодный период года должна быть не ниже значений, предусмотренных стандартами, то есть не ниже +18 градусов по Цельсию в помещении в целом, а в угловых комнатах – не ниже +20 градусов. Если температура в жилом помещении ниже установленной, потребитель на основании статьи 29 закона РФ «О защите прав потребителей» вправе предъявить исполнителю – управляющей организации или ТСЖ – требования о безвозмездном устранении недостатка услуги.

На основании подпункта «д» пункта 33 ст. 29 («Правила перерасчета размера платы за предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества») требования необходимо изложить в письменной форме. Претензию необходимо писать в двух экземплярах. Один из них предназначен для представителя управляющей организации, а второй экземпляр потребитель оставляет себе – необходимо, чтобы представитель УК или ТСЖ поставил на нем подпись и дату получения претензии.

После того, как управляющая организация получила претензию, она обязана провести в квартире потребителя проверку качества коммунальной услуги и составить акт проверки, что и будет являться основанием для перерасчета размера платы. При перерасчете учитывается и размер жилплощади, и количество прописанных лиц. Полученная сумма будет засчитана в счет оплаты начисляемой суммы следующего месяца. Однако если перерасчета добиться так и не удалось, специалисты рекомендуют обращаться с иском в суд о защите прав потребителя. Госпошлиной такие иски не облагаются.

Добавим, что для оперативного рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения органы власти поселений, городских округов и муниципальных районов, а также региона в целом организовывают в течение всего отопительного периода круглосуточное принятие и рассмотрение таких обращений.

Упал – поднялся – в суд

Для большинства приморских городов в зимний период бывает характерна ситуация, когда коммунальные службы и управляющие организации несвоевременно убирают обслуживаемую территорию от снега и льда. К сожалению, иногда такая нерасторопность становится причиной травм, которые граждане получают, поскользнувшись на нечищеном тротуаре или лестнице. Однако привлечь к ответственности нерадивых работников можно и нужно. В таких случаях специалисты советуют установить организацию, которая обслуживает участок, где была получена травма. Кроме того, следует собрать финансовые документы, которые станут основанием для определения размера компенсации: заключения врачей, документы, подтверждающие текущие и будущие расходы на лечение, – рецепты врача, товарные чеки на лекарства.

Добавим, что судебная практика по подобным делам в Приморье уже имеется. Наиболее резонансным стал поданный в 2015 году иск от жительницы Владивостока, которая требовала от ТСЖ компенсации морального ущерба: девушка упала на гололеде возле подъезда, в результате чего ребенок, которого она несла на руках, получил тяжелую травму. В результате рассмотрения дела в районном и краевом судах, иск был удовлетворен: управляющую организацию обязали выплатить в качестве компенсации 500 тысяч рублей.

ГИС ЖКХ: всё обо всех

Одной из задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы» является повышение прозрачности работы организаций жилищно-коммунального комплекса. Решать ее помогает государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), где уже сегодня приморцы могут найти сведения практически обо всех таких организациях. По данным на июнь, в ГИС ЖКХ были зарегистрированы 99% управляющих компаний, более 80% товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов, 100% ресурсоснабжающих организаций Приморья.

В системе размещается как общедоступная информация, так и «личные кабинеты» граждан, органов власти и управляющих компаний, кооперативов, товариществ собственников жилья и ресурсоснабжающих организаций. На портале ГИС ЖКХ можно ознакомиться с новостями в сфере ЖКХ, получить бесплатный круглосуточный доступ ко всем федеральным и региональным нормативным правовым актам, посмотреть реестр организаций сферы ЖКХ, зарегистрированных в системе, с отображением их местонахождения и обслуживаемых домов на карте. Здесь также размещены реестр объектов жилищного фонда, реестр лицензий управляющих организаций и реестр проверок. Через личный кабинет можно подать обращение по поводу работы своей УК, а также уточнить, действует ли у нее лицензия.

Добавим, что для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций размещение информации в системе является обязательным. За неразмещение информации, или нарушение порядка, способов, сроков, или размещение информации не в полном объеме либо недостоверной информации в ГИС ЖКХ с января 2018 года предусмотрена административная ответственность.

Адреса и телефоны контролирующих органов в сфере ЖКХ:

Государственная жилищная инспекция Приморского края. Телефон/факс: (423) 243-26-40; 243-26-32/240-00-57; адрес электронной почты: gji_pk@primorsky.ru.

Приемная департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края: ул. Светланская, 22, каб. 1311а. Телефон приемной 220-83-33, электронная почта gkh@primorsky.ru.

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

На фото: Устаревшая схема работы через актив дома все чаще дает сбои. Фото афтора.

Иван КРЫШАН.

КРОМЕ ТОГО

ОДН ставят «на счетчик»

Президент России Владимир ПУТИН подписал закон, который позволит гражданам платить за содержание жилого помещения не по установленному субъектом РФ нормативу, а по общедомовому счетчику, сообщается на портале правовой информации.

С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включается плата за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме которая ранее была включена в плату за коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу, размер расходов граждан на оплату общедомовых нужд (ОДН) определяется исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных ресурсов, утверждаемых субъектами РФ по тарифам, действующим в регионах.

Закон устанавливает, что при наличии общедомового прибора учета размер расходов граждан и организаций на содержание общего имущества будет перерассчитываться исходя из показаний счетчика. При отсутствии общедомового прибора учета размер платы будет рассчитываться по нормативам, утвержденным субъектами РФ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток