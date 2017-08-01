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Капремонт с дисконтом
Правом на компенсацию взносов за капитальный ремонт воспользовались более 16 тысяч пожилых приморцев
В июле 2016 года в Приморье была введена новая мера социальной поддержки – компенсация взносов на капитальный ремонт пенсионерам. По данным департамента труда и социального развития Приморского края, за год полную или частичную компенсацию уплаченных взносов на капремонт получили 16246 пенсионеров. Расходы краевого и федерального бюджетов на новую меру социальной поддержки в 2016 году составили 5,7 млн рублей, а в бюджете-2017 на эти цели предусмотрено 25,4 млн рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Напомним, что частичная или полная компенсация уплаченных взносов за капитальный ремонт предоставляется неработающим пенсионерам старше 70 и 80 лет, являющимся собственниками жилья, одиноко проживающим или проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих пенсионеров.
В краевом департаменте труда и социального развития уточняют, что под действие закона попадают граждане старше 70 лет, не имеющие льготного статуса. Пенсионеры-льготники – ветераны труда, участники, инвалиды Великой Отечественной войны и другие - уже получали эту меру социальной поддержки по федеральному или краевому законодательству с 1 октября 2014 года, а инвалиды 1 и 2 групп – с января 2016 года. Пенсионерам с льготным статусом, которым больше 80 лет, выплачивают разницу между компенсацией, рассчитанной в соответствии с новым законом, и той, что человек уже получает как федеральный или краевой льготник.
По информации департамента труда и социального развития Приморского края, к лету 2017 года в списке получателей выплаты насчитывалось 4,5 тыс. одиноких пенсионеров старше 70 лет. Кроме того, 1,7 тыс. пенсионеров старше 70 лет проживают в семьях, состоящих из неработающих пенсионеров. Из 80-летних и старше 6,3 тыс. – это одинокие граждане, 1,9 тысячи – в составе семьи, состоящей из пенсионеров.
Досье "Золотого Рога": При расчете выплаты учитывается минимальный размер взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. В Приморском крае на момент начала работы новой льготы ставка составляла 6,57 рубля за кв. метр, а с января 2017 года тариф составил 7,1 рубля. Кроме этого, учитывается размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий.
Сперва - оплата, затем - компенсация
Любой приморский пенсионер старше 70 лет может уточнить, имеет ли он право на получение компенсации взносов на капремонт, обратившись с заявлением в территориальные органы соцзащиты. По словам вице-губернатора Приморья Павла СЕРЕБРЯКОВА, специалисты департамента делают все необходимое, чтобы получение компенсации не стало обременительной задачей для пожилых людей: если пожилые люди не смогут самостоятельно обратиться в отдел, то заявление у них примут на дому.
В первые месяцы после введения новой меры поддержки ряд вопросов у пенсионеров вызывал порядок ее применения. Граждане, не до конца разобравшись с порядком предоставления компенсации, зачастую путали ее с льготой – 50%-й или 100%-й «скидкой» от суммы, которая фигурировала в квитанциях от Фонда капитального ремонта ранее. Поэтому специалисты соцзащиты обращают внимание на тот факт, что данная мера поддержки не освобождает собственников жилья от уплаты взноса за капремонт: человек должен сначала оплатить указанную в квитанции сумму в полном объеме, а затем бюджет Приморского края компенсирует ему 50% или 100% от уплаченной суммы. Ведь основным условием для получения любых компенсационных выплат является предоставление квитанций, подтверждающих расходы. По всем возникающим вопросам пенсионерам советуют обращаться в территориальные отделы департамента или МФЦ по месту жительства.
Добавим, что возможность компенсировать взносы на капитальный ремонт в мае 2016 года получили сельские педагоги, имеющие в собственности жилплощадь в многоквартирных домах. Согласно изменениям в краевой закон о социальной поддержке льготников, в случае, если педагоги являются собственниками квартир, они могут рассчитывать на компенсации по капремонту в размере 100%.
Напомним, что капитальный ремонт многоквартирных домов является отдельным мероприятием государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы. В регионе разработана рассчитанная на 30 лет программа капремонта, в которую включено свыше 11 тыс. МКД. С момента старта программы работы по капитальному ремонту выполнены уже почти в 1 тыс. МКД.
На компенсацию услуг ЖКХ в бюджете Приморья на 2017 год предусмотрено 4,7 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей направят на жилищно-коммунальные субсидии.
По информации краевого департамента труда и социального развития, 481,8 млн рублей с начала года уже направлено из бюджета Приморья на жилищно-коммунальные субсидии. Сегодня меру социальной поддержки получают более 43 тыс. семей края. В ведомстве отмечают, что в прошлом году число получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг было чуть больше 39 тыс. семей.
Напомним, что оформить коммунальную субсидию может любая семья, расходы на ЖКУ в которой превышают 22% совокупного дохода. Ключевое условие для получения субсидии – отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключение гражданами соглашений по ее погашению.
Александр САЛКОВ.
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