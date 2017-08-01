Примгидромет ловит тайфуны

Техническая оснащенность приморских синоптиков позволяет заранее подготовиться к стихии

В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы» было особо определено: добиться повышения технической вооруженности приморских синоптиков для того, чтобы минимизировать для региона последствия традиционных в конце лета и начале осени тайфунов.

Активность тайфунов в северо-западной части Тихого океана с их выходами на Приморье традиционно повышается с конца июля. По данным Примгидромета, не стал исключением и этот год. Сначала проявили себя два неглубоких тропических шторма Noru и Kulap с максимальной силой ветра вблизи центра до 16–18 м/с. Затем к 22 июля был отмечен короткий, седьмой с начала года, тропический шторм Roke. Уже на следующий день активизировалась тропическая депрессия у побережья Вьетнама, названная Sonca, а 26 июля был зафиксирован еще один тропический шторм – Nesat.

Из этих проявлений стихии наибольшую активность продемонстрировал тайфун NORU, вблизи центра которого максимальная сила ветра достигла 35–50 м/сек.

«Катаклизмы» врасплох не застанут

Синоптики отмечают, что к Приморью тайфуны выходят обычно в августе - начале сентября и обычное прохождение одного-двух из них прямо через край или вблизи его оказывает более-менее существенное влияние на погоду региона в целом. Они обычно сопровождаются сильными ветрами, вплоть до ураганных, обильными осадками и наводнениями.

В Примгидромете отмечают, что в наступившем августе также невозможно исключить выход на Приморье какого-либо тайфуна-другого из более южных широт. Но застать врасплох стихия не сможет: синоптики непрерывно отслеживают образование, развитие и перемещение тайфунов вблизи Дальнего Востока и информация о любой малейшей угрозе доходит до населения через эффективную систему оповещения.





Опасность определяет автоматика

Техническое переоснащение Примгидромета и его системы наблюдения, происходившее в последние годы и продолжающееся в настоящее время, призвано решить одну из важнейших для края задач – на более ранних стадиях определять опасность стихийных явлений, с тем чтобы службы жизнеобеспечения могли заранее более эффективно подготовиться к предстоящей борьбе.

Как отмечают в управлении, перевооружение осуществлялось путем широкого внедрения автоматизированных и автоматических комплексов гидрометеорологических наблюдений, современных средств связи, вычислительной техники и информационных технологий сбора, обработки, хранения, визуализации и доставки информации до потребителей.

В итоге серьезных преобразований за сравнительно короткое время в метеослужбе существенно изменился технологический процесс получения и обработки гидрометеорологической информации, составления прогнозов погоды. За счет компьютерных технологий удалось исключить непроизводительный ручной труд. Теперь все от составления синоптических карт до доведения информации потребителям автоматизировано. В работе над прогнозами используются новейшие технологии и гидрометеорологические схемы отечественных и зарубежных ученых и производителей.

В настоящее время Примгидромет оснащен обширной современной сетью наблюдений за погодой и природными явлениями. На территории края в постоянном режиме стабильно работают около 60 автоматизированных гидрологических комплексов (АГК) и 20 осадкомерных комплексов, выполняющих измерения и передачу информации в заданном режиме.

АГК позволяют успешно отслеживать ситуацию на реках в режиме реального времени, что особенно ценно при угрозе подтопления территорий. При этом по скорости приближения уровней к критическим отметкам оценивается степень опасности обстановки на определенный момент для каждого конкретного населенного пункта, определяются запас времени для эвакуационных мер и возможности противодействия стихии. Поскольку данные об уровнях воды поступают с АГК автоматически, это позволяет добиваться оперативного информирования и большой точности прогнозов, повышать эффективность принимаемых решений и мер.

Автоматические метеостанции производят измерения основных метеорологических параметров в местах своего расположения: это скорость и направление ветра, температура и относительная влажность воздуха, атмосферное давление, количество и интенсивность жидких осадков. И каждые 15 минут свежая информация с контроллера метеостанции поступает в Центр коммуникации и связи Управления Примгидромета. При необходимости изменить режим наблюдения и передачи измерений программа может быть откорректирована через удаленное управление.

С целью наблюдения развития облачности в поселке Кневичи был введен и работает доплеровский метеорологический радиолокатор (ДМРЛ). Еще один ДМРЛ готовится к вводу в Дальнереченске. Предполагается, что следующий появится на острове Русском.

Созданная единая система оперативного приема и обработки всех видов информации (оперативной гидрологической, спутниковой, радиолокационной, расчетных и архивных данных) с использованием надежных высокопроизводительных каналов связи, способных устойчиво функционировать в условиях чрезвычайных ситуаций, позволяет Примгидромету перейти на качественно новый уровень решения задач гидрометеорологического мониторинга.

Всего одной минуты достаточно специалистам Центра цунами Управления, чтобы определить опасность для края этого явления и объявить предупреждение. Эта оперативность также достигнута за счет автоматики. Причем за эту минуту происходят получение данных о сейсмическом событии, регистрация уровня моря, поступление сведений в Центр цунами, составляется предупреждение и происходит получение его на местах.

Конечно, без человека вся эта автоматика не может обойтись, и чтобы с ней все было благополучно и приморцы всегда могли положиться на прогнозы Примгидромета, его специалисты постоянно повышают свою квалификацию на различных образовательных мероприятиях вплоть до федерального уровня.

И все это делает приморское подразделение Росгидромета одним из наиболее развитых и показательных в стране.

На фото: Приморцам не привыкать к природным катаклизмам.

Фото Любови Хмелевской.

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток