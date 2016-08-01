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Всероссийский экологический марафон растянулся до Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье

01 Августа 2016, 21:00 | Приморье

В Приморском крае прошла акция Всероссийского экологического марафона «360 минут», организованного компанией En+ Group, ведущей российской индустриальной группой, объединяющей энергетические, горнорудные и металлургические активы. 56 добровольцев расчистили тропы и благоустроили территории в Сихотэ-Алинском заповеднике, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на организаторов.

Всероссийский волонтерский экомарафон «360 минут», организованный компанией En+ Group, проходит в пяти регионах страны: Республике Бурятия, Иркутской области, Красноярском крае, Республике Хакасия и Приморском крае. В течение лета на этих территориях пройдут 20 экологических мероприятий с участием 10 000 человек. Программа реализуется при поддержке Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело».

29 июля в Сихотэ-Алинском заповеднике прошла вторая на этой территории акция экомарафона. Напомним, что в этом году жители Приморского края впервые присоединились к Всероссийскому экологическому марафону En+ Group «360 минут». Ключевая акция пройдет единовременно на всех территориях 10 сентября.

В Международный день тигра 56 добровольцев: сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника, участники детского экологического клуба «Урагус» и студенты отряда «Тигр», организованного АНО "Центр "Амурский тигр", расчистили 100 м экологических троп и благоустроили территорию кордона «Ханов» - в том числе, подготовили площадку для метеостанции.

Всероссийский волонтерский экологический марафон «360 минут» вырос из акции «360 минут ради Байкала». Эту серию летних экомероприятий с масштабной ключевой акцией в начале сентября компания En+ Group при поддержке Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» организует шестой год подряд.

Досье "Золотого Рога":  Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»  – одна из крупнейших российских частных благотворительных организаций, финансирование деятельности которой предприниматель Олег Дерипаска (Председатель Наблюдательного совета «Базового Элемента») начал в 1998 году. Фонд поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия, решает значимые социальные проблемы. За время работы Фонда реализовано более 500 проектов в сфере благотворительности в 50 регионах России, его благополучателями стали более 86 000 учеников, 4000 учителей, 8000 студентов вузов и техникумов, 4000 ученых, а также более 1100 учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта, религиозных и иных организаций. В 2016 году Фонд «Вольное Дело» вошел в топ-12 крупнейших российских благотворительных фондов по версии Forbes, в 2015-м - в топ-10 крупнейших благотворительных фондов России по версии МИА «Россия сегодня», был признан журналом «Огонек» одним из 8 крупнейших частных благотворительных фондов в России.

Ежегодно растет число участников проекта, увеличиваются объемы собранного мусора. За пять лет волонтерами акций «360 минут» стали 11 000 человек, добровольцы подняли, вырыли и даже достали со дна Байкала мусор объемом 180 000 куб. м.

С прошлого года акция превратилась в полноценный экологический марафон, включающий в себя, помимо уборки мусора, еще и благоустройство туристической среды, проведение научно-просветительских лекций, экскурсий, конкурсов, организацию информационно-образовательных программ.

В 2016 году экомарафон проходит в преддверие 100-летия заповедной системы России. Проект значительно расширил свой масштаб и географию. Запланировано 20 волонтерских мероприятий не только на побережье Байкала, но и на особо охраняемых территориях: в Сихотэ-Алинском заповеднике (Приморский край), заповеднике «Столбы» (Красноярский край) и заповеднике «Хакасский» (Республика Хакасия). Благодаря привлечению волонтеров, региональных экологических организаций и местных жителей, сотрудничеству с администрациями муниципальных образований ожидается участие до 10 000 человек.

Партнеры экомарафона: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело», национальный фонд «Страна заповедная», некоммерческие партнерства «Большая байкальская тропа» и «Защитим Байкал вместе».

Региональные партнеры акции: Байкальский государственный природный биосферный заповедник, государственный природный заповедник «Хакасский», природный заповедник «Столбы», Сихотэ-Алинский заповедник.

Мария Грачева, руководитель проектов устойчивого развития En+ Group: Экомарафон «360 минут» впервые проходит в Приморском крае. Это новая для проекта территория. Мы рады, что добровольцы активно откликнулись на наш призыв и включились в работу на территории Сихотэ-Алинского заповедника. Стоит отметить, что проблемы туристического мусора здесь практически нет. Волонтеры занимаются другими вещами – участвуют в создании и ремонте туристической и научно-исследовательской инфраструктуры заповедника. Эта работа способствует экологическому просвещению и профилактике небрежного обращения с окружающей средой.

Досье "Золотого Рога": En+ Group – ведущая российская индустриальная группа, объединяет компании, работающие в сфере цветной металлургии и горнорудной промышленности, энергетики, а также стратегически связанных с ними отраслях. Является контролирующим акционером крупнейшего в мире производителя алюминия ОК РУСАЛ, владеет крупнейшей частной российской энергокомпанией «ЕвроСибЭнерго», производителем ферромолибдена компанией СМР, значительными угольными месторождениями и логистическим бизнесом. Основные активы и новые проекты группы расположены в Восточной Сибири. Компания активно взаимодействует с авторитетными российскими и международными экологическими организациями, среди которых Всемирный фонд дикой природы (WWF), национальный фонд «Страна заповедная», некоммерческие партнерства «Большая байкальская тропа» и «Защитим Байкал вместе».

Фото предоставлено организаторами проекта.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: заповедник  экологический марафон  амурский тигр 



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