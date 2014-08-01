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Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на понедельник
В связи с ожидаемой активизацией фронтальных разделов над территорией Приморья, днем 4 и ночью 5 августа во Владивостоке и южной половине края ожидается сильный дождь (с 15-49мм за 12 часов и менее), вечером 4 и ночью 5 августа местами очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов и менее).
Днем 4 и ночью 5 июля в северной половине края ожидается дождь (3 – 14 мм), местами сильный (15-35 мм за 12 часов и менее), сообщает пресс-служба Примгидромета
На реках Приморья ожидается подъем уровней воды до 0,3-0,6м.
Всем службам жизнеобеспечения города дана команда быть готовыми к ликвидации последствий, вызванных этими неблагоприятными погодными условиями. Руководителям предприятий разных видов собственности рекомендовано организовать на этот период дежурства, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей, провести мероприятия исключающие подтопление оборудования.
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