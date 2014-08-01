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Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на понедельник

01 Августа 2014, 18:00 | Приморье

В связи с ожидаемой активизацией фронтальных разделов над территорией Приморья, днем 4 и ночью 5 августа  во Владивостоке и южной половине края ожидается сильный дождь (с 15-49мм за 12 часов и менее), вечером 4 и ночью 5 августа местами очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов и менее).

Днем 4 и ночью 5 июля в северной половине края ожидается дождь (3 – 14 мм), местами сильный (15-35 мм за 12 часов и менее), сообщает пресс-служба Примгидромета

На реках Приморья ожидается подъем уровней воды до 0,3-0,6м.

Всем службам жизнеобеспечения города дана команда быть готовыми к ликвидации последствий, вызванных этими неблагоприятными погодными условиями. Руководителям предприятий разных видов собственности рекомендовано организовать на этот период дежурства, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей, провести мероприятия исключающие подтопление оборудования.

Водителей всех видов транспорта просят соблюдать дополнительную осторожность при движении по городу.
 
При этом, в случае выпадения значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ службами «Примводоканала». Это может вызвать подтопление пойм рек Седанка и Богатая. МЧС рекомендует населению ограничить нахождение в районах, прилегающих к данным водохранилищам.
 
Сообщения о возникших нарушениях в работе городского хозяйства будут приниматься для принятия мер дежурным диспетчером ЕДДС Владивостока по телефону: 2-222-333.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: штормовое предупреждение  ливень  дождь  погода 



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