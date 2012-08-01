Пограничные пункты пропуска в Приморском крае 1 августа меняют режим работы

ПРИМОРЬЕ, 31 июля, ZRPRESS. 1 августа 2012 года изменен распорядок работы в пунктах пропуска через российско-китайскую государственную границу.

Как сообщили "ЗР" в Дальневосточном территориальном управлении Росграницы, в связи с празднованием китайской стороной Дня создания Народно-освободительной армии Китая, пропуск через российско-китайскую государственную границу осуществляться не будет в пунктах пропуска АПП Краскино, Полтавка и Турий Рог.

Из других ПП, расположенных в пределах Дальневосточного федерального округа, не будут работать СПП Амурзет, Нижнеленинское и Покровка.

Функционирование смешанного пункта пропуска Пашково распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 198-р с 1 июня 2012 г. временно приостановлено в связи с необходимостью проведения ремонта.

Остальные пункты пропуска, расположенные в пределах ДФО, будут работать в прежнем режиме.

«Золотой Рог».