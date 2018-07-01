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Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован

01 Июля 2018, 14:54 | Приморье

12-этажный панельный дом, который по мнениям населяющих их жильцов неустойчив, и, если подкоп продолжится, то это для здания может оказаться роковым

29 июня в районе дома 35 на улице Шошина неизвестными лицами с помощью экскаватора начато устройство котлована в крутом откосе, над которым проходит внутриквартальная дорога. Вплотную к дороге с 1980 года стоит и этот 12-этажный панельный дом, который по мнениям населяющих их жильцов неустойчив, и, если подкоп продолжится, то это для здания может оказаться роковым.  


 

Строители разрушили подпиравшую откос подпорную стену и убрали грунт уже до половины откоса. Попытки жильцов своим пикетом воспрепятствовать устройству котлована, поскольку им не были показаны разрешительные документы, успехом не увенчались. Пикет был разогнан, и пикетчики при этом пострадали.

 


 

Жильцы дома срочно подали заявления в прокуратуру Первореченского района, в милицию Первореченского района, в администрацию города Владивосток и в Инспекцию регионального надзора по строительству. Но оперативной реакции от них не было.

Тем временем, несмотря на выходные дни, экскаватор продолжает выемку грунта. Люди, которым угрожает необъяснимый подкоп, просят им помочь прекратить это безобразие.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: жилец  жкх  ЧС  дорога  стройка  реконструкция 



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Комментарии

  • Псевдоним16:20, 01.07.2018#

    Мало им случая на Верхнепортовой.

  • Псевдоним16:20, 01.07.2018#

    Мало им случая на Верхнепортовой.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ18:51, 01.07.2018#

    сколько развелось идиотов. . . нет, спецов, и нет хозяина города. вытворяют что хотят, и кто хочет. разрушить подпорную стенку! каким нужно быть дебилом! их укреплять нужно, потому как ставились они еще в сов. время. и грамотными людьми, если до сих пор выстояли.

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