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В День города главным музыкальным сюрпризом стало выступление главы Владивостока
«На границе великой державы» - Виталий Веркеенко спел гимн Владивостока вместе с детьми на концерте
Празднование Дня рождения города продолжалось до самого вечера. На центральной площади Владивостока для жителей и гостей сыграли группы Music Vox, Wasabi и «#МОЁ ДЕЛО», трио «Мистикс», проект Andras. Но главным музыкальным сюрпризом стало выступление главы города Виталия Веркеенко с юными вокалистами. Вместе они спели гимн Владивостока, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
«В такой день поет душа, а не голос. Спасибо, что пришли на праздник. Спасибо, что, как и я, верите, что Владивосток - самый лучший город на Земле. С днем рождения, Владивосток!», - поздравил город и зрителей Виталий Веркеенко после музыкального номера.
Сразу после этого пришедших ждал концерт группы из Благовещенска «Моя Мишель». Рок-н-ролльщики исполнили свои хиты «Химия», «Кошка», «Ты мне нравишься». Музыкальные аккорды сопровождались выстрелами пенных пушек. Это особенно оценили зрители первых рядов, которые не растерялись и превратили концерт в настоящую пенную вечеринку.
«Мы каждый год приходим на площадь, - поделились впечатлениями Марина и Артем Хворостовы. - В последние годы праздники стали такими яркими и масштабными, что с радостью приезжаем посмотреть и потанцевать».
В 22.00 на центральной площади города можно было увидеть шоу «танцующих» экскаваторов. Машины весом более 8 тонн отрывались от земли на два метра в такт музыке, стояли на ковше, используя собственную гидравлическую систему. А мини-погрузчики исполняли чувственное танго.
Анастасия Котлярова, Антон Шумейко (фото)
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